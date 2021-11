Demokratie Das Recht auf Spielen und Faulenzen: Die kleinen Bürgerinnen und Bürger begingen in der Kantonsbibliothek in Frauenfeld den internationalen Tag der Kinderrechte Die Stadt Frauenfeld und der Verein Bibliothek der Kulturen luden am Samstag zu einem Aktionstag über Kinderrechte in die Kantonsbibliothek. Kinder und ihre Eltern konnten sich auf spielerische Art politisch weiterbilden.

Das macht grossen Spass: Vater und Tochter entdecken beim Spielen die Kinderrechte. Bild: Andreas Taverner

Jedes Jahr am 20. November ist internationaler Tag der Kinderrechte. Dieses Datum nahm der Verein Bibliothek der Kulturen am Samstag zum Anlass, in der Kantonsbibliothek an drei Posten kindgerechte Angebote bereitzustellen. Auf spielerische Art konnten Kinder ihre Rechte entdecken. Ob Kinderrechte-Memory, Malbüchlein oder ein «Schnipp Schnapp»: Bei allen Spielen stand die Vermittlung der Kinderrechte im Mittelpunkt. So erfuhren die Kinder, dass ihnen zum Beispiel das Recht auf Spiel und Freizeit zusteht. Gemeint ist damit, dass sie nebst Schule Sport treiben oder auch mal nichts tun dürfen.

Stadträtin Barbara Dätwyler Weber versucht sich mit dem Kinderrechts-Memory. Bild: Andreas Taverner

Ein älterer Herr erinnerte sich an seine Kindheit: «Wir hatten noch mehr Freiheiten, unsere Freizeit zu gestalten, aber Kinderrechte gab es in der Schweiz noch nicht.» Zum Recht auf Ausbildung, die den eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht, sagte Stadträtin Barbara Dätwyler Weber, Vorsteherin Departement für Gesellschaft und Soziales:

«Meine beiden Jungs dürfen das erlernen, was ihren Fähigkeiten und Neigungen entspricht. Das ist ein Kinderrecht.»

Dass es dabei Meinungsverschiedenheiten zu Hause gibt, ist für sie kein Problem «Man muss lernen, andere Meinungen akzeptieren zu können.»

Bei baulichen Massnahmen für die Kleinen mitdenken

Markus Kutter, Leiter Amt für Gesellschaft und Integration, mit Ana Witzig vom Verein Bibliothek der Kulturen. Bild: Andreas Taverner

Dätwylers Departement ist Hüterin der Kinderrechte. Im Alltag heisst das, dass andere Departemente zum Beispiel bei baulichen Veränderungen nicht nur die Bedürfnisse der älteren Menschen, sondern auch der Kinder und Jugendlichen berücksichtigen muss. Als Beispiel nannte Dätwyler die Situation an der Freie-Strasse.

Anna Bot und Liyan Khalaf, beide im Kinderrat aktiv, spielen mit der «Chügelibahn». Bild: Andreas Taverner

Derweil fand ein Mädchen namens Eva ein Kinderbuch in Arabisch und blätterte darin. Unbewusst nahm es damit das Recht auf freien Zugang zu Medien wahr. Ihr Recht auf Spielen übten Anna Bot und Liyan Khalaf aus, die im Kinderrat der Stadt sind, indem sie die «Chügelibahn» immer wieder anders bauten.

«2022 werden wir nach Möglichkeit wieder einen Kinderrechtstag durchführen.»

Das sagte Vanessa Huber von Gesellschaft und Integration. Sie erinnerte daran, dass Frauenfeld 2012 als erste Gemeinde im Thurgau die UNICEF-Auszeichnung «Kinderfreundliche Gemeinde» erhielt.