Agrarinitiativen Das Nein, das wie ein Ja verpflichtet: «Wir werden unsere Versprechen einhalten und den Weg zu einer noch ökologischeren Landwirtschaft weiterverfolgen Beide Agrarinitiativen werden in allen Thurgauer Gemeinden verworfen. Dennoch dürfte die Thurgauer Landwirtschaft künftig eine andere sein. Gegner wie Befürworten sprechen sich für eine ökologischere Landwirtschaft aus.

Die Freude bei den Gegnern der beiden Agrarvorlagen ist gross im Thurgau. Sie trafen sich am Sonntag auf einem Hof in Wigoltingen. Bild: Reto Martin

Das Thurgauer Stimmvolk hat ein eindeutiges Resultat in die Urne gelegt: Mit einer Zweidrittelmehrheit wurde sowohl die Pestizid- als auch die Trinkwasserinitiative abgelehnt. Dies bei einer Stimmbeteiligung von überdurchschnittlich hohen 60 Prozent.

Daniel Vetterli, Co-Präsident Thurgauer landwirtschaft (VTL). Bild: Andrea Stalder

«Ich bin wahnsinnig erleichtert. Ich nehme das als Händedruck der Stimmbürger und als Vertrauensbeweis. Ebenso als Verpflichtung zur Weiterentwicklung», sagt Daniel Vetterli, Co-Präsident des Verbandes Thurgauer Landwirtschaft (VTL). Er sehe in der Unterstützung im Abstimmungskampf wie auch im Resultat eine sehr hohe Verpflichtung.

«Wir haben Baustellen, wir müssen uns weiterentwickeln. Die beiden Initiativen waren aber die falschen Werkzeuge.»

Bauern versprechen eine ökologischere Landwirtschaft

Regierungsrat Walter Schönholzer, Thurgauer Volkswirtschaftsdirektor Bild: Donato Caspari

Auch beim Thurgauer Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer ist die Erleichterung spürbar: «Ich bin erfreut und erstaunt über dieses deutliche Resultate. Es zeigt die Verbundenheit der Bevölkerung mit der Landwirtschaft.» Das bedeute aber nicht, «dass wir jetzt nichts machen», ergänzt der FDP-Regierungsrat.

«Der Thurgau hat sich schon längst auf den Weg gemacht.»

Viele Initiativen seien bereits am Laufen und würden mit Hochdruck weiter gefördert. Gerade im Obst- und Beerenbau habe der Thurgau eine besonders grosse Verantwortung.

Kurt Egger, GP-Nationalrat, Befürworter der Agrarinitiativen. Bild: Donato Caspari

Nationalrat Kurt Egger, Präsident der Grünen Partei Thurgau und prominenter Befürworter und Mitkämpfer bei beiden Agrarinitiativen, erhebt den Mahnfinger: «Die Probleme bleiben bestehen, unabhängig vom Resultat. Wir müssen nun einen Brückenschlag finden mit den Bauern, um weiterzukommen.» Worte, die auch auf der Seite der Bauern Nachhall finden. VTL-Co-Präsidentin Maja Grunder sagte am Sonntag an der Abstimmungsfeier in Wigoltingen:

«Wir werden unsere Versprechen einhalten und den Weg zu einer noch ökologischeren Landwirtschaft weiterverfolgen»,

Maja Grunder, Co-Präsidentin Thurgauer Landwirtschaft (VTL). Bild: Andrea Stalder

«Die beiden Agrarinitiativen haben gezeigt, dass man nicht gegen die Bau ern eine nachhaltige Landwirtschaft forcieren kann», wird die Zürcher GP-Nationalrätin Meret Schneider in der «NZZ am Sonntag» zitiert. «Meine Worte», sagt Daniel Vetterli. «Ein grosser Teil im Thurgau ist Landwirtschaftsfläche. Es geht also nur mit, aber nicht gegen die Bauern.» Und er gibt sich offen:

«Wir müssen uns in einen Dialog einlassen und von der Polarisierung wegkommen.»

GP-Nationalrat Kurt Egger bestätigt diesen Trend: «Ich habe den Eindruck, auf Bauernseite wäre man offener als bei der Agrarindustrie.» Gleichwohl fordert er weiterhin eine klare Reduktion bei Pestizideinsätzen und Nährstoffeinträgen. Diese Notwendigkeit sei von wissenschaftlicher Seite unbestritten. «Wir wollen einen Deal finden mit den Bauern, werden den Druck aber aufrechterhalten.»

Derzeit sind national vier weitere Initiativen in der Pipeline, welche die Landwirtschaft herausfordern.