Das Musiklager der Musik- und Kulturschule Hinterthurgau ist spassiger als Ferien 37 Kinder aus dem Hinterthurgau probten im Sirnacher Tagesmusiklager. Christoph Heer

Viel Spass im Drei-Tages-Musiklager für Bands mit David Sala und weiteren Musiklehrern der Musik- und Kulturschule Hinterthurgau. (Bild: Christoph Heer)

Das Ferienangebot der Musik- und Kulturschule Hinterthurgau ist und bleibt ein Magnet für Kinder und Jugendliche. Statt ihre wohlverdienten Herbstferien zu geniessen, proben und 37 Kinder mit ihren Musiklehrern während dreier Tage im Schulareal Grünau. Klavier, Schlagzeug, Gitarre oder Gesang, für jedes Talent das richtige Jargon – und ausprobiert kann werden, was gelüstet.

So versucht sich ein junger Klavierspieler auch ein erstes Mal am Bass, sagt, es sei auch cool, aber an ein Schlagzeug will er dann auch noch. Es gilt, Erfahrungen zu sammeln, Talente zu entdecken und fördern, aber auch, um ganz viel Spass zu haben. Die Acht- bis Fünfzehnjährigen geniessen das Drei-Tages-Musiklager, das beweist die Umfrage. Mona Sollberger (10) aus Wängi sagt, «es ist so lustig hier. Auch, weil die Buben immer Quatsch machen.» Das lassen die besagten, männlichen Teilnehmer, nicht lange auf sich sitzen. «Stimmt nicht. Es sind die Mädchen, die nur Unsinn im Kopf haben», sagt «Gruppensprecher» Peter Koszo (11) aus Sirnach, stellvertretend für alle Buben.

Das Gespür der Musiklehrer

Dass die drei Tage bei den Kindern derart gut ankommen liegt auch an den Musiklehrern. David Sala und Janine Maag sind das beste Beispiel dafür. Sie erklären geduldig, zeigen Kniffs und Tricks, wissen wo der Hebel angesetzt werden muss und trotzdem, auch bei ihnen regiert der hohe Spassfaktor. Es ist das Zusammensein, die Möglichkeit, neue Freundschaften zu schliessen und das Musizieren, was den Kindern gefällt. «Ich will unbedingt dazulernen, ich liebe die Musik», sagt Klavierspielerin Yara Ingino (11) aus Münchwilen.

Auch die Mittagszeit wird an diesen drei Tagen zusammen verbracht – es fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl. Es kommen nämlich Kinder aus verschiedenen Gemeinden zusammen. Musiklehrer David Sala weiss, dass dieses Format des Musiklagers beliebt ist. «Die Kids finden es wirklich cool, obschon sie am Abend richtig müde nach Hause gehen, aber das gehört auch dazu. Letztes Jahr waren noch etwas mehr mit dabei; nichtsdestotrotz, wir freuen uns, dass immer wieder so viele Kinder in ihren Herbstferien mitmachen.»