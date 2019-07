Das Musical der Eschliker Abschlussklassen ist eine Premiere für den neuen Singsaal Guter Gesang, optische Raffinessen und ansprechende schauspielerische Leistungen. Das Musical «Gangs» der diesjährigen Eschliker Abschlussklassen hat es in sich. Christoph Heer

Das Eschliker Abschlussmusical bietet beste Unterhaltung. (Bilder: Christoph Heer)

Was für den Singsaal eine Premiere ist, also der allererste Anlass im neuen Erscheinungsbild, bedeutet gleichzeitig für die Schüler der Abschlussklassen die Dernière ihrer dreijährigen Oberstufenzeit im Bächelacker. Nervosität – vor der Musicalpremiere am Freitagabend – nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den zuständigen Lehrpersonen. Roger Sprenger sagt dahingehend, dass man, infolge Bauverzögerung, nicht ganz wie geplant die Probenarbeiten im Singsaal starten konnte:

«Das eine oder andere Problem hatten wir dann schon noch zu lösen, aber schlussendlich waren wir bereit. Und betreffend Nervosität sind wir Lehrer wahrscheinlich noch etwas nervöser als die Schüler.»

Einer, der vor Coolness strotzte, war Ruben Tondo. Der Wallenwiler schien Sekunden vor dem Startschuss die Ruhe in Person zu sein. «Einmal geprobt und das Ding sitzt», sagte er lachend. Doch so einfach war es dann doch nicht. Denn die Komplexität des Musicals «Gangs» hat es in sich.



Rauchschwaden und Engelsgesang

Nimmt man als neutraler Besucher einen ersten Augenschein des neuen Singsaals, so kann festgehalten werden, dass mit dem Umbau wohl vieles richtig gemacht wurde. Insbesondere die Akustik überzeugt, aber auch die Technik stimmt. Zweitgenanntes liegt sicher auch daran, dass mit Giuseppe Iasiello einer an den Reglern steht, der weiss, wie das zu funktionieren hat.

In diesem Jahr führen die Eschliker Abschlussklassen das Musical «Gangs» auf.

Dass man weggekommen ist von der Turnhalle hat Pluspunkte. Die Hitze ist nicht ganz so unangenehm wie in den vergangenen Jahren. Und es muss von nun an nicht mehr alles extra auf- und abgebaut werden. Roger Sprenger betont, dass man auch vom Platz her keine Abstriche macht:

«Wir haben Platz für 180 Zuschauer pro Aufführung, das ist in etwa die Grösse wie vorher in der Turnhalle.»

Rauchgeschwängerte Luft. Und das rasante Schauspiel, angereichert mit ernsten, aber auch witzigen Anekdoten. Natürlich gehört auch der Gesang aller, insbesondere derjenige der jungen Damen auf dem Podest, erwähnt.