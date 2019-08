Das Munotglöckli ist nicht lebensnotwendig: Die Pfyner Munotwächterin hat rechtens gestreikt Die Munotwächterin aus Pfyn hat ihren Dienst auf dem Schaffhauser Wahrzeichen am Frauenstreik nicht vernachlässigt. Das geht aus der Beantwortung eines Vorstosses hervor. Rahel Haag

Munotwächterin Karola Lüthi an ihrem Arbeitsplatz hoch über Schaffhausen. (Bild: Andrea Stalder)

Am Abend des 14. Juni, dem Frauenstreiktag, blieb es still in Schaffhausen. Zumindest auf dem Munot. Denn die Munotwächterin Karola Lüthi streikte. Die 56-Jährige ist in Pfyn aufgewachsen. Drei Tage danach reichte die SVP-Grossstadträtin Susanne Kobler eine kleine Anfrage mit dem Titel «Streik der Munotwächterin: Missbrauch der Schaffhauser Kultur für politische Zwecke?» ein (unsere Zeitung berichtete).

Nun liegt die Antwort des Schaffhauser Stadtrats vor. Darin hält er fest, dass der Munot als «städtisches Gebäude mit historischer Bedeutung und Identifikationsfunktion» zwar nicht für politische Zwecke einzelner Gruppierungen instrumentalisiert werden dürfe. Im folgenden Satz heisst es aber:

«Beim Frauenstreik handelt es sich um einen breit abgestützten Anlass für die Gleichstellung der Geschlechter als gesellschaftliches Anliegen, das seit 1981 in der Bundesverfassung verankert ist.»

Grundsatz der gleichen Löhne ist erfüllt

Weiter interessierte sich Kobler dafür, ob die Munotwächterin überhaupt einen Grund für ihren Streik hatte. «Verdient sie weniger als ihre männlichen Vorgänger?» Dies verneint der Stadtrat. Ein Vergleich der Einstiegslöhne zeige, dass der Grundsatz der Lohngleichheit erfüllt sei.

Kobler wollte auch wissen, welche Konsequenzen das Verhalten Lüthis habe. In einem Gespräch sei der Munotwächterin vermittelt worden, dass politische Aktionen auf dem Munot nicht toleriert würden, schreibt der Stadtrat. Zudem hält er fest, dass die Anstellung bei der Stadt nicht für die Durchsetzung von persönlichen politischen Interessen genutzt werden dürfe und beruft sich dabei auf Bestimmung des Personalgesetzes. Dieses besagt, dass zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit oder der Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen das Streikrecht für bestimmte Personalkategorien beschränkt oder aufgehoben werden darf. Die Antwort endet mit dem Satz:

«Das Läuten des Munotglöckleins ist nicht als lebensnotwendige Dienstleistung zu beurteilen. Die Munotwächterin hat alle ihre anderen Aufgaben auch am Frauenstreiktag vollumfänglich wahrgenommen.»