Das Münchwiler Repair Café eröffnet und flickt beim Rekordversuch mit Am kommenden Samstag eröffnet das erste Repair Café in Münchwilen. Die Veranstalter wollen am vierten Schweizer Reparaturtag ihren Beitrag zu einem neuen Reparatur-Rekord leisten. Roman Scherrer

Das erste Hinterthurgauer Repair Café eröffnete am 21. September im Aadorfer Gemeinde- und Kulturzentrum. (Bild: Donato Caspari)

Fast 5,6 Millionen Tonnen Material konnten vergangenes Jahr am Schweizer Reparaturtag vor dem Abfall gerettet werden. Die Repair Cafés im Land sorgten damit für einen Rekord. Am kommenden Samstag findet nun der vierte Reparaturtag statt und wieder wollen die Repair Cafés einen neuen Rekord aufstellen.

Mit dabei wird erstmals auch das neue Repair Café in Münchwilen sein. Just am Samstag eröffnet dieses zum ersten Mal. Von 10 bis 15 Uhr werden freiwillige Profis im Theorieraum der Turnhalle Waldegg ihr Möglichstes tun, um defekte Gegenstände kostenlos wieder instand zu stellen. Das Spektrum dessen, was zur Reparatur gebracht werden kann, ist sehr gross – es umfasst unter anderem Textilien, Elektronik, Velos sowie Holz- und Metallgegenstände.

Das Münchwiler Repair Café ist das zweite im Hinterthurgau. Bereits am 21. September eröffnete das erste im Gemeinde- und Kulturzentrum Aadorf – mit Erfolg. Nicht nur haben sich Dutzende freiwillige Reparateure gemeldet, der Anlass wurde von der Bevölkerung auch sehr gut besucht.

Initiiert wurden die Hinterthurgauer Repair Cafés von der Eschliker Studienfachberaterin Andrea Suter, dem pensionierten Schreiner Erich Stör aus Münchwilen sowie dem Eschliker Energiefachmann und Grüne-Kantonsrat Kurt Egger. Am 23. November eröffnen sie das Repair Café am dritten Standort in Wallenwil.