Jahresrückblick 2021 war im Hinterthurgau das Jahr der Turnhallen Alte und neue Mehrzweck- und Sporthallen waren im auslaufenden Jahr gleich in vier Hinterthurgauer Gemeinden Thema.

Von einer neuen Mehrzweckhalle wollten die Münchwilerinnen und Münchwiler nichts wissen. Bild: Nightnurse Images GmbH

In Münchwilen werden politische Themen schon fast traditionell hochgekocht. Ob Einheitsgemeinde, Ortsdurchfahrt oder Waldeggstrasse-Liegenschaften – stets bildeten sich Fronten, meist wurden Gehässigkeiten ausgetauscht.

So erstaunte es auch nicht, dass eine von den lokalen Vereinen initiiere neue Mehrzweckhalle nicht nur auf Gegenwind stiess, sondern zum eigentlichen Politikum ausartete. Weil dem Neubau die denkmalgeschützte Oberhofen-Halle hätte zum Opfer fallen sollen, sammelte ein Petitionskomitee Unterschriften gegen das Vorhaben. Als sich im Sommer dann auch noch die Schulbehörde gegen ihre eigene Vorlage aussprach, war der sprichwörtliche Mist geführt: Der Planungskredit für eine Mehrzweckhalle scheitert am 26. September mit 59,9 Prozent Nein-Stimmen deutlich.

Eine neue Dreifachsporthalle blieb im September in Sirnach an der Urne chancenlos. Bild: PD

Damit ist die Geschichte aber noch nicht fertig erzählt. Um den Vereinen etwas zu bieten, brachte der Gemeinderat Ende November, wie im Abstimmungskampf versprochen, die Idee eines Bühnenanbaus an die Sporthalle Waldegg an die Gemeindeversammlung vom 24. November. Und weil die im September quasi gerettete Oberhofen-Halle dringend sanierungsbedürftig ist, unterbreitete die Schulbehörde an derselben Versammlung den entsprechenden Planungskredit. Doch auch von diesen beiden Vorhaben wollten die Münchwilerinnen und Münchwiler nichts wissen, den Bühnenanbau schickten sie gar einstimmig bachab.

Deutliche Ablehnung auch in Sirnach

Ebenfalls im September befand Sirnach über 15,5 Millionen Franken für eine neue Dreifachhalle. Mit 69 Prozent Nein-Stimmen scheiterte hier die Vorlage noch deutlicher. Fast im Alleingang hatten sich zuvor Gemeindepräsident Kurt Baumann und sein Vize Samuel Mäder für das Projekt stark gemacht, einzig die SVP wussten sie dabei hinter sich.

Der Eschliker Schulpräsident Linus Köppel brachte die Sanierung der Bächelacker-Halle problemlos ins Trockene. Bild: Olaf Kühne

Äusserst schlank gingen Hallenprojekte hingegen in Eschlikon und Lommis durch. Die Eschliker Schulbehörde durfte sich am 28. November über eine 67-prozentige Zustimmung zur Sanierung der maroden Bächelacker-Halle freuen.

Noch älter und ebenso marode ist die Lommiser Mehrzweckhalle. Hier winkte die Gemeindeversammlung am 13. November den Planungskredit diskussionslos und einstimmig durch.