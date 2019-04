Das «italienische Tüfeli» : Antonio Mentes aus Weinfelden im Interview

Antonio Mente ist in Italien aufgewachsen. Er ist als 16-jähriger in die Schweiz gekommen und führt heute eine Schuhmacherei in Weinfelden. Er liebt seine Arbeit, obwohl sie fast seine ganze Zeit einnimmt. Die besten Schuhe sind in seinen Augen natürlich italienische. Mit seiner Gattin ist er seit 42 Jahren verheiratet und er hat sechs Kinder.