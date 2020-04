«Für eine seriöse Abklärung reicht die Zeit nicht»: Frauenfelder Wahlrätsel bleibt vorerst ungelöst

Bei der Überprüfung des Wahlresultats kommt den Laufzetteln eine besondere Bedeutung zu. Denn die Angehörigen des Wahlbüros haben am 15. März darauf die erste Auszählung der Wahlzettel notiert.

Alle eingegangenen Wahlzettel werden zunächst in Bündel zu rund 50 Stück sortiert. Jedes Bündel erhält einen Laufzettel. Unveränderte und veränderte Wahlzettel sind noch nicht voneinander getrennt. Die Frauenfelder Urnenoffizianten zählen in Zweierteams die einzelnen Bündel aus. Das Resultat halten sie auf dem Laufzettel fest. Ein Bündel besteht beispielsweise aus 18 veränderten und 32 unveränderten Wahlzetteln.

Notiert wird auch, zu welcher der 13 Parteien die Wahlzettel gehören, die im Bezirk Frauenfeld eine Liste eingereicht haben. Die Urnenoffizianten zählen auch die leeren sowie die ungültigen Wahlzettel. Beispielsweise können handschriftliche Kommentare dazu führen, dass sie in diese Kategorie fallen.

Die Stimmen auf den veränderten Wahlzettel müssen anschliessend in aufwendiger Handarbeit einzeln gezählt werden. Bei den unveränderten Wahlzetteln ist das Resultat jedoch bereits jetzt klar. Im Bezirk Frauenfeld, der 32 Sitze im 130-köpfigen Grossen Rat stellt, bedeutet jeder Wahlzettel 32 Parteistimmen, die alle derselben Partei zugutekommen.

So kann ein Bündel etwa (siehe Bild) zwei unveränderte Wahlzettel der CVP enthalten, drei der EDU, je einen für die FDP und die GLP und so weiter.

Die Auszählung erfolgt im Grossen Bürgersaal des Frauenfelder Rathauses. Die Urnenoffizianten kommen auf Vorschlag der Parteien ins Wahlbüro. In Frauenfeld werden sie mit fünfzig Franken pro Stunde entschädigt. An einem Wahlsonntag kann es ohne weiteres vorkommen, dass die Auszählung sieben Stunden dauert.

Für Studenten und manchen Rentner bringt der Einsatz für die Demokratie somit einen attraktiven Zusatzverdienst.

Die Zweierteams werden nach Parteizugehörigkeit gemischt. Die Idee dahinter ist, dass sie sich gegenseitig kontrollieren. Die beiden Mitglieder, die auf dem Laufzettel als Zählbüro bezeichnet werden, bestätigen die Richtigkeit der Auszählung mit ihrer Unterschrift.