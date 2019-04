Der erste Flohmarkt der Saison: Im Frauenfelder Burstelpark hat das Feilschen begonnen

Zum Saisonauftakt des Flohmarkts im Burstelpark in Frauenfeld am Samstag boten rund 80 Händler ihre Waren zum Verkauf an. Die potenziellen Käufer wiederum recherchierten teilweise mit dem Smartphone, ob die Stücke ihren Preis wert sind.