Wahldebakel in Frauenfeld. Die GLP spricht von möglichst schnellen Neuwahlen Die Grünliberalen des Bezirks Frauenfeld fordern vom Regierungsrat, «das korrekte Wahlresultat» zu ermitteln oder die Wahlen für ungültig zu erklären.

Andreas Schelling, Präsident der GLP-Bezirkspartei Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Die GLP lässt nicht locker. Jetzt wenden sich die Grünliberalen des Bezirks Frauenfeld an den Regierungsrat. In einem offenen Brief fordern sie, dass dieser «basierend auf den heute vorhandenen Fakten und Berichten, das korrekte Wahlresultat zu ermitteln und das Ergebnis dem Grossen Rat» weiterleitet. «Sollte jedoch kein Wahlresultat ermittelt werden können, muss das vorliegende Wahlresultat für ungültig erklärt werden», schreibt die Bezirkspartei weiter. «Dann wären so rasch als möglich Neuwahlen anzusetzen und durchzuführen.» Dabei lässt sie offen, ob das in der Stadt oder dem Bezirk geschehen müsste.

Die Bezirkspartei richtet sich an den Regierungsrat, weil dieser dem Grossen Rat eine Botschaft zu den Wahlergebnissen zustellen muss und die Unregelmässigkeiten im Wahlbüro Frauenfeld demnächst diskutiert. Für Andreas Schelling, GLP-Präsident des Bezirks Frauenfeld, ist klar, dass am 15. März in der Stadt Frauenfeld die Wahl gefälscht worden ist, obwohl das Resultat bereits im Amtsblatt publiziert wurde. Nach Interventionen der GLP brachten Nachzählungen tatsächlich Ungereimtheiten zutage. Seither ist fraglich, ob ein Sitz der SVP der GLP zusteht. Derzeit läuft auch ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft.

Nein zum Vorschlag der SVP

Vom Vorschlag der SVP, vorerst nur 129 der 130 Grossratssitze zu genehmigen, hält Schelling nichts. Das verstosse gegen die Kantonsverfassung und würde viele Probleme nach sich ziehen, wenn später etwa das Bundesgericht die Wahlen für ungültig erklärt. «Man muss das Resultat der Laufzettel akzeptieren», sagt Schelling. Bei diesen könne im Gegensatz zu den Wahlzetteln kaum manipuliert werden.

Das effektive Wahlresultat oder die Anordnung von Neuwahlen müsse gemäss GLP zwingend vom Grossen Rat in seiner aktuellen Zusammensetzung diskutiert und verabschiedet werden. Aufgrund von Corona ist die nächste Sitzung des Grossen Rates aber erst auf den 20. Mai angesetzt. An diesem Datum tagt er aber bereits in neuer Zusammensetzung. Das wird im offenen Brief als «paradox» bezeichnet.