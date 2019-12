Dank Frauenfelder Benefiz-Schlagernacht liegt Weihnachtsgeschenk unterm Baum von Jugendlichen in der Region 6500 Franken: So viel Geld hat die Benefiz-Schlagernacht im Frauenfelder Schlosspark im November eingebracht, das zum Jugendprojekt Lift fliesst.

Heinz Belz, OK-Chef der Schlagernacht, überreicht im Beisein seiner OK-Kollegen Peter Gall (Stiftung Lift) einen Check. (Bild: Mathias Frei)

Was für ein Weihnachtsgeschenk! Die Benefiz-Schlagernacht, organisiert von einem OK um Heinz Belz, von Anfang November im Schlosskeller war finanziell ein Erfolg. Kürzlich fand die Übergabe eines Checks in Höhe von 6500 Franken statt.

20 Bilder 20 Bilder Frauenfeld TG , 09.11.2019 / Benefiz - Schlagernacht Frauenfeld mit DJ Greg und Reto Scherrer zu Gunsten des Jugendprojekts Lift.

Der Erlös der Party mit DJ Greg und Reto Scherrer an den Plattentellern geht an das Jugendprojekt Lift, das schweizweit Jugendliche unterstützt, ihre Berufswahlbereitschaft zu erreichen. Peter Gall, pensionierter Aadorfer Seklehrer und Lift-Regionalleiter Ostschweiz, zeigte sich hocherfreut über den Zustupf, der im Thurgau eingesetzt wird.