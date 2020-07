Dank dem Fussballcamp wird in Aadorf wieder fleissig gekickt Diese Woche tummeln sich 130 Kinder auf den beiden Aadorfer Fussballfeldern. Die Mädchen und Knaben scheinen - nach einem praktischen Stillstand – ein Nachholbedürfnis zu haben.

Gibt es organisatorische Hinweise, so reihen sich die Gruppen ein. (Bild: Kurt Lichtesteiger)

Sattgrün präsentiert sich die Rasenfläche. In einem Zustand wie schon lange nicht mehr, denn ausser dem Mähroboter bewegte sich seit Monaten kaum mehr jemand über das Feld. Mit dem Auftritt des Axpo-Fussballcamps hat sich die Szenerie schlagartig verändert. 125 Knaben und fünf Mädchen im Alter von vier bis fünfzehn Jahren versuchen umzusetzen, was ihnen die zehn Leiterinnen und Leiter vorgeben, nämlich den weissen Ball in jeder Situation zu beherrschen. Ob sich an den Rücken die profanen Namen wie Leo, Colin, Loris, Noé, Aron, Viani, Simon, David oder Amélie von den schwarzen Leibchen abheben oder gar Neymar für ein besonderes Vorbild herhält, mag nur für die Trägerschaft bedeutsam sein. Was jedoch all die Individualisten gemeinsam haben, ist die unbändige Freude im Umgang mit dem Streitobjekt.

Auch zur Freude von einigen Angehörigen, die sich am Spielfeldrand aufhalten und sich einen Augenschein nicht nehmen lassen. So etwa Rita Moos mit ihrer Tochter Bea. «Meine beiden Enkel Leano und Maleo sind zum zweiten Mal dabei. Die Organisatoren machen es wieder super. Mir gefällt die lockere und doch bestimmte Art, wie geführt wird. Die Kinder haben viel Spass und schätzen die abwechslungsreiche Trainingsgestaltung. Dass es jeden Tag Pokale zu gewinnen gibt, gefällt den Jungs natürlich besonders und spornt sie zusätzlich an», sagt die Münchwilenerin.

Zum 16. Mal in Aadorf

Hauptakteure des Axpo-Fussallcamps sind Bernd Voss und Tanja Rodolphi. 16 beziehungsweise zehn Jahre üben diese beiden in Aadorf die Leitertätigkeit bereits aus. Bezüglich Erfahrung und Organisation sind sie schon fast alte Hasen, nicht aber was die Innovation anbetrifft. Immer wieder werden Neuerungen eingeführt, angepasst an neue Erkenntnisse in der Trainingsmethodik. So soll eine neue Turnierform, nämlich das «Funino-Turnier», für zusätzlichen Schwung sorgen. Wohl zum Gefallen der Teilnehmenden, deren Alter sich merklich nach unten bewegt.

Wegen Corona musste ein Abschlussturnier mit Einbezug der Eltern allerdings entfallen. Ansonsten hat Covid-19 auch noch zu anderen Vorkehrungen geführt. Sich an Hygiene-Massnahmen halten und immer wieder Hände waschen, gehörten dazu. Peter Mauron vom SC Aadorf hat nicht nur darauf ein wachsames Auge, sondern ist auch in jeder Lage Ansprechperson. Gut verzichten können hätte man auf die morgendliche Intervention eines unbekannten Mannes. Dieser beschwerte sich nämlich vehement über die Lautstärke der Musik, die jeweils als Versammlungssignal dient und zuweilen für tänzerische Einlagen der Kinder abgespielt wird. Ob seine ausgestossenen Drohungen zu weiteren Demarchen führen, bleibt bis dato offen.