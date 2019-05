Damit Fahrgäste nicht vergessen gehen: Stadtbusverwaltung Frauenfeld montiert Blinklicht an Haltestelle Neu gibt es an der Stadtbus-Haltestelle Ochsen ein Blinklicht. So sieht der Buschauffeur, dass hinter den parkierten Autos ein Fahrgast wartet. Samuel Koch

Das Blinklicht an der Haltestelle Ochsen wird installiert. (Bild: PD)

Die Stadt Frauenfeld hat an der Bushaltestelle Ochsen an der Zürcherstrasse vom Zentrum in Richtung Westen ein Blinklicht montieren lassen, damit wartende Gäste auf sich aufmerksam machen können. Zuletzt sind immer wieder Reklamationen bei der Stadtverwaltung eingegangen, dass an der Haltestelle wartende Passagiere wegen davor parkierten Autos übersehen werden.

Nun hat die Stadt reagiert und an der unübersichtlichen Haltestelle in einem Kreuzungsbereich ein Blinklicht installiert, bei welchem die Passanten per Knopfdruck ein Gerät zum Blinken bringen, damit sie sich bei Chauffeuren erkenntlich machen. Das Blinklicht wird mit Solarenergie betrieben und passt die Lichtstärke dem Tageslicht an, teilt die Stadtbusverwaltung mit. Abends beleuchtet zusätzlich eine LED-Lampe den Bereich der Haltestelle. Die Verbindung vom Drücker zum Blinklicht erfolgt per Funk. Bei der Hauptpost sorgt zudem eine Vorlesefunktion dafür, dass auch Blinde und Menschen mit einer Sehbehinderung Zugang zu den auf dem Bildschirm dargestellten Infos haben.