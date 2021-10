Unterhaltsprojekt Damit die Kantonsräte in der Festhalle Rüegerholz nicht frieren müssen: Stadt Frauenfeld stellt Heizung und Lüftung wieder instand Die Steuerungen der drei Dachlüftungsgeräte in der altehrwürdigen Festhalle Rüegerholz funktionieren nur noch unzuverlässig oder sind ganz defekt. Die Stadt hat sich für einen Ersatz entschieden. Kostenpunkt: 96'000 Franken.

An der Sitzung des Thurgauer Grossen Rates in der Rüegerholzhalle vom 4.Oktober 2021.

Bild: Benjamin Manser

Der Thurgauer Grosse Rat tagt pandemiebedingt bis auf weiteres in der Festhalle Rüegerholz. Nun ist in Absprache zwischen dem Amt für Freizeitanlagen und Sport sowie dem Amt für Hochbau und Stadtplanung entschieden worden, die Heizung beziehungsweise Lüftungsanlage wieder in Stand zu stellen. Kostenpunkt: 96'000 Franken. Nicht dass das Kantonsparlament noch frieren muss. Die Festhalle wird, so heisst es in den aktuellen Stadtratsmitteilungen, über eine Gasheizung mit 300 Kilowatt Heizleistung aus dem Jahr 2003 beheizt. Die Grundlast der Festhalle wird über eine Fussbodenheizung abgedeckt, und bei erhöhtem Leistungsbedarf wird die Lüftungsanlage in Betrieb genommen. Gelüftet wird die Festhalle über drei Dachlüftungsgeräte. Eines befindet sich über der Bühne und die anderen im restlichen Teil der Halle. Nur die Dachlüftungsgeräte verfügen über eine Wärmerückgewinnung.

Unzuverlässig funktionierende respektive defekte Steuerungen

Die Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Das Problem: Von einem Dachlüftungsgerät ist die Steuerung defekt, und die zwei weiteren funktionieren nur sehr unzuverlässig. Dementsprechend können diese nicht mehr bestimmungsgemäss betrieben werden. Es liegt eine Offerte für den Steuerungsersatz von knapp 30'000 Franken für alle drei Dachgeräte vor. Das Ingenieurbüro Amstein+Walthert hat im Rahmen einer Studie mögliche Varianten erstellt, von welchen deren drei Varianten geprüft wurden: 1. Ersatz der Steuerung (32'500 Franken); 2. Ersatz der Steuerung, Wärmeregister und zusätzliche Schalldämpfer (96'000 Franken); 3. Komplettersatz der Dachgeräte inklusive Steuerung (290'000 Franken).

Mit Wärmepumpe lässt sich Halle im Sommer kühlen

Der Entscheid fiel auf die zweite Variante. Hierbei wird die Steuerung und das Heizregister ausgetauscht. Beim allfälligen Ersatz der Gasheizung durch eine Wärmepumpe kann mit den neuen Heizregistern im Sommer die Halle zusätzlich gekühlt werden. Zudem werden bei dieser Variante die Schalldämpfer verlängert, um den Schallpegel der Ventilatoren raumseitig zu senken, was zu weniger Beanstandungen bei lärmempfindlichen Veranstaltungen führt.