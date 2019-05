Eine Männerloge in Gloten präsentiert sich, aber da ist nichts Eigenartiges Die Odd Fellows sind ein Orden der Liebe und Freundschaft. Am Tag der Gäste am Samstag öffnete die Männerloge Tür und Tor, das Interesse war gross. Christoph Heer

Ein Blick in den Saal, wo die rituellen Sitzungen stattfinden. (Bild: Christoph Heer)

«Ich habe zwar schon von den Odd Fellows gehört. Was das aber ist, war mir fremd. Es scheint, als sei das ein toller Orden.» Nachdem sie mit dem Obermeister gesprochen habe, könne sie sich ein richtiges Bild davon machen. Die Fellows seien weit entfernt von einer Sekte oder einer sonstigen religiösen Machenschaft, ihr seien sie auf alle Fälle sympathisch. Das ist die Meinung einer Besucherin aus Wil, die am Samstag, am Tag der offenen Tür der Odd Fellows teilgenommen hat. Lange Gespräche hat sie geführt, diskutiert und ist schliesslich zu dieser positiven Meinung gekommen.

In der Fürstenland-Loge Nr. 34 in Gloten werden Dutzende willkommen geheissen, ein jeder ist eingeladen, sich ein Bild von den Odd Fellows zu machen. Odd-Fellows-Obermeister Ivo Bommer freute sich wie die weiteren Mitglieder des humanitären Vereins über das grosse Interesse der Bevölkerung.

«Durch diesen Tag der Gäste und insbesondere durch eine positive Mund-Propaganda erhoffen wir uns, neue Mitglieder akquirieren zu können. Aktuell zählen wir noch 16 Mitglieder, nachdem wir in den besten Zeiten an die 30 Mitglieder waren.»

In diesem Gebäude in Gloten sind die Odd Fellows daheim. (Bild: Christoph Heer)

Alle Türen im Haus der Loge sind offen

Man fühlt sich geborgen und gut aufgehoben im Haus der Odd Fellows, alle Türen sind geöffnet, Auskünfte werden informativ erteilt, und am Apéro werden neue Freundschaften geschlossen. Seit rund 35 Jahren besteht die Odd-Fellows-Fürstenland-Loge Nr. 34. Seit zwei Jahren in Gloten domiziliert (vorher in Wil), finden zweimal monatlich rituelle Sitzungen, oft mit Vorträgen bestückt, statt. Im Orden der schweizerischen Odd Fellows sind über 1400 Personen in 19 Männerlogen und zwei Frauenlogen als Mitglieder registriert. Weltweit sind es rund 180'000 Mitglieder. Ihre Mission ist unmissverständlich. So werden die Veredelung des Charakters und die Förderung menschlicher Werte verinnerlicht. Ihre Vision dazu: Verbrüderung der Menschen. Während die Odd Fellows politisch und konfessionell neutral sind, wird Platz geschaffen für unterschiedlichste Ansichten und Meinungen. Ivo Bommer betont, dass man gegenüber allem und jedem offen sei. Der Obermeister sagt:

«So braucht es für eine Mitgliedschaft auch keine Voraussetzungen. Jedermann, der auf der Suche nach seinem Lebenssinn ist oder seinen Toleranzgedanken verstärken will, ist bei uns willkommen.»

Obschon die Odd-Fellows-Fürstenland-Loge Nr. 34 eine Männerloge ist, werden wiederkehrend auch Frauen eingeladen. Ivo Bommer erklärt, dass eigentlich nur die rituellen Sitzungen den Männern vorenthalten sind. «Mehrmals im Jahr laden wir auch Frauen und Kinder ein, zum Beispiel für unseren beliebten Maibummel.» Aktives Mitmachen ist laut Bommer wichtiger als materielle oder finanzielle Vorteile. Lebensbereicherung, Lebensschulung, Selbstverantwortung, Freundschaften und «den Alltag mit all seinen Mühen und Sorgen draussen lassen»: Dafür stehen die Odd Fellows.