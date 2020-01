CVP und FDP dominieren die Thurgauer Bezirksgerichte Gemessen an ihrem Wähleranteil ist die SVP an den Thurgauer Bezirksgerichten untervertreten. GP und GLP stellen gar keine Richter.

Frauenfeld: Ruedi Fuchs (CVP, vorn) übergibt das Präsidium an René Hunziker (FDP). Reto Martin

Die CVP und die FDP haben im Thurgau zusammen knapp einen Viertel der Wähler hinter sich. So holte die CVP bei den letzten Nationalratswahlen CVP 12,7 Prozent der Stimmen, die FDP 11,5 Prozent. Doch die beiden Traditionsparteien stellen fast 60 Prozent der Berufsrichter an den fünf Bezirksgerichten, womit sie krass übervertreten sind.

Von den derzeit 17 Berufsrichtern sind je fünf Mitglieder der CVP und der FDP und sind auch von diesen Parteien nominiert worden. Die zwei Berufsrichter der SP entsprechen etwa dem SP-Wähleranteil von 12,6 Prozent. Untervertreten ist jedoch die SVP mit vier Vertretern; gemessen an ihrem Wähleranteil von 36,7 Prozent würden ihr mindestens sechs Stellen zustehen.



Parteivertretung verändert sich nicht

Bei den bevorstehenden Gesamterneuerungswahlen vom 9. Februar wird es keine Änderung der Parteienverteilung geben. Fast alle Bisherigen treten wieder an. Lediglich in Frauenfeld folgt eine CVP-Juristin auf den abtretenden CVP-Gerichtspräsidenten. Das Präsidium geht an den bisherigen FDP-Richter über.



Weiterhin nicht zum Zug kommen die nächstgrösseren Parteien wie die GP und die GLP. Diese beanspruchen aber auch keine Berufsrichterstellen; jedenfalls haben sie keine Kandidaten nominiert.

International wird immer wieder kritisiert, dass in der Schweiz die Parteien die Richter auswählen. Eine Änderung zeichnet sich aber nicht ab. Erfolglos bleiben dürfte eine Initiative, die Bundesrichter durch ein Losverfahren bestimmen will.



Am Obergericht haben die Parteien allein das Sagen



Beim Thurgauer Obergericht hat ein Parteiloser überhaupt keine Chance, denn die Wahlbehörde ist der Grosse Rat. Diesen Mittwoch wird er bei den Gesamterneuerungswahlen voraussichtlich den abtretenden SVP-Oberrichter François Reinhard durch den Münchwiler Berufsrichter und SVP-Kantonsrat Cornel Inauen ersetzen.



Der Münchwiler Gerichtspräsident Alex Frei (CVP) kandidiert erneut.T Benjamin Manser

Auch bei den Thurgauer Bezirksgerichten haben die Parteien das Sagen. Die Besetzung der Richterstellen ist auch deshalb für sie interessant, weil die Gewählten aufgefordert sind, einen Mandatsbeitrag in die Parteikasse abzuliefern. Das System funktioniert derzeit in allen fünf Bezirken konfliktlos. Zu Kampfwahlen um die Berufsrichterstellen kommt es nirgends. Offenbart verfügen vor allem CVP und FDP über ein breiteres Reservoir an wählbaren Juristen, während sich die SVP und auch die SP schwer damit tun.



Üblicherweise verständigen sich die Präsidenten der Bezirksparteien bei den Treffen der sogenannten Interpartei über Personalfragen. Mit der Parteistärke kann ein Anspruch begründet werden. Ein freiwilliger Proporz scheint eine Rolle zu spielen, wird aber nicht strikt angewendet. «Wenn wir eigene Leute haben, bringen wir sie», sagt SVP-Kantonalpräsident Ruedi Zbinden:

«Wenn wir keine haben, haben andere Parteien eine Chance.»



«Wir haben den Proporz immer im Hinterkopf», sagt hingegen der Weinfelder SVP-Bezirkspräsident Andreas Zuber. «Wenn Sitze frei werden, macht man sich Gedanken, ob man antreten will.» Für David Zimmermann, SVP-Präsident des Bezirks Münchwilen, ist es klar, dass die SVP weiterhin einen Berufsrichter-Sitz im Bezirksgericht beansprucht, wenn Cornel Inauen ins Obergericht wechselt. «Wir sind die wählerstärkste Partei.»

In der Interpartei sei er nicht auf Widerstand gestossen. Erste Gespräche mit Interessenten seien geführt worden. Zimmermann hält es für richtig, wenn die Parteizugehörigkeit der Richter bekannt ist: «Der Wähler kann sich ein Bild machen, wohin jemand gehört.»



Eine Ausnahme: Der parteilose Arboner Gerichtspräsident Ralph Zanoni.

Manchmal hat dennoch ein Parteiloser eine Chance in der Volkswahl. So gehört der Arboner Gerichtspräsident Ralph Zanoni keiner Partei an. Vor seiner ersten Wahl im Jahr 2000 war er Gerichtsschreiber in Arbon gewesen. Dann rutschte er für SP-Gerichtspräsident Claudius Graf-Schelling nach, als dieser in den Regierungsrat wechselte. Zanoni gibt nach dem 9. Februar das Präsidium ab; er will fortan mit einem 60-Prozent-Pensum als Berufsrichter weiterarbeiten. Voraussichtlich 2023, wenn er 65 Jahre alt wird, wird er auch dieses Amt abgeben.

SP in Arbon draussen, dafür in Kreuzlingen Präsidium



Offen ist, ob die SP dann die Chance ergreift, wieder im Bezirksgericht Arbon vertreten zu sein. Marina Bruggmann, Präsidentin der SP des Bezirks Arbon, erklärt:

«Ich kann nicht sagen, wir haben Anspruch auf einen Sitz, solange wir keine geeigneten Personen haben.»



Im Bezirk Kreuzlingen gehört keiner der drei Berufsrichter der SVP an. Gut vertreten ist hingegen die SP mit Gerichtspräsidentin Ruth Faller. Der freiwillige Proporz werde «angepeilt», sei aber nicht das Mass aller Dinge, sagt der Präsident der Bezirks-SP, Franco Bucca. Die SP wolle das Präsidium auf jeden Fall verteidigen und habe deshalb bewusst niemanden für die nebenamtlichen Richterstellen nominiert.

16 von 17 Berufsrichtern gehören einer Partei an

Die voraussichtliche Zusammensetzung der Bezirksgerichte nach Parteien nach dem 9. Februar und die Wähleranteile in den Bezirken bei den Nationalratswahlen 2019:



Arbon, vier Berufsrichter: SVP (Präsidentin), CVP, FDP, Parteilos.

SVP 34,4 Prozent / SP 14,4 / CVP 12,9 / FDP 12,5 / GP 11,1.



Frauenfeld, vier Berufsrichter: FDP (Präsident), SVP, SP, CVP.

SVP 36,2 Prozent / SP 13,6 / FDP 11,9 / CVP 11,3 / GP 10,9.



Kreuzlingen, drei Berufsrichter: SP (Präsidentin), CVP, FDP.

SVP 31,7 Prozent / SP 16,1 / GP 13,5 / CVP 12,5 / FDP 12,2.



Münchwilen, drei Berufsrichter: CVP (Präsident), SVP, FDP.

SVP 38,7 Prozent / CVP 15,9 / FDP 12,1 / GP 9,6 / SP 9,2.



Weinfelden, drei Berufsrichter: SVP (Präsident), CVP, FDP.

SVP 41,5 Prozent / CVP 12,1 / SP 10,6 / FDP 9,0 / GLP 8,2. (wu)



Kampf ums Nebenamt In allen fünf Thurgauer Bezirken kommt es am 9. Februar zu Kampfwahlen um die 19 nebenamtlichen Richterstellen. 29 Kandidaten bewerben sich darum. Nebenamt bedeutet rund 15 Stellenprozent, wie der parteilose Frauenfelder Bezirksrichter Urs Müller gegenüber dieser Zeitung sagte. Fast alle Berufsrichter verfügen hingegen über ein Pensum von 80 bis 100 Prozent. Die nebenamtlichen Richter müssen keine Juristen sein, weshalb es den Parteien leichter fällt, Kandidaten zu finden. Sie urteilen nie allein, sondern immer in einem Gremium, das von einem Berufsrichter geleitet wird. An drei Bezirksgerichten kommt es zudem zu Kampfwahlen um die Ersatzrichterstellen: Für 9 Ämter bewerben sich 13 Kandidaten. (wu)