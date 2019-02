CVP Thurgau will Mitteallianz für Nationalratswahlen aufleben lassen Die SVP und die EDU gehen bei den Nationalratswahlen 2019 wieder eine Listenverbindung ein. Die FDP überlegt, ob sie ihre Liste mit der SVP oder mit der CVP verbindet. Die Grünen warten ab. Thomas Wunderlin

Die Mitgliederversammlung der Grünen Thurgau favorisierte 2015 eine Listenverbindung für die Nationalratswahlen mit der SP und der GLP.

Bei den Nationalratswahlen 2015 gewann die FDP den Sitz zurück, den sie 2011 an die Grünliberalen verloren hatte. Dieses Jahr ist bei den Thurgauer Nationalratswahlen keine Sitzverschiebung unter den Parteien zu erwarten.

Die FDP wird wohl kaum wie 2011 ohne Listenverbindung antreten, denn das hatte sie ihren Sitz gekostet. Beim Rückgewinn 2015 spielte die grosse Listenverbindung CVP-FDP-GLP-BDP-EVP eine wichtige Rolle. Ob diese Mitteallianz 2019 wieder zustande kommt, ist offen. Die FDP sei noch in Gesprächen «mit verschiedenen Parteien, insbesondere auch der CVP und der SVP», teilt FDP-Präsident David H. Bon mit. Die Situation werde sich erst im Laufe des Frühlings definitiv klären.

CVP-Präsident Paul Rutishauser. (Bild: Donato Caspari)

Die CVP, die 2015 den Anstoss zur grossen Mitteallianz gegeben hatte, strebt auch 2019 eine Listenverbindung in der Mitte an, sagt CVP-Präsident Paul Rutishauser. Sicher werde die EVP mitmachen. «Was sonst dazu kommt ist gut.» Die FDP müsse «nicht unbedingt» dabei sein. Sollte die CVP ihren Wähleranteil von 13,1 Prozent halten, so könnte sie ihren derzeit von Christian Lohr gehaltenen Sitz wahrscheinlich auch ohne Listenverbindung verteidigen.

Garantierter Sitz erst ab 14 Prozent

Um im Proporzwahlverfahren einen der sechs Sitze zu gewinnen, muss eine Partei oder eine Listenverbindung einen Wähleranteil von mindestens 11 bis 12 Prozent erreichen und etwas Glück haben. Garantiert ist ein Sitz erst ab rund 14 Prozent. Die CVP, die FDP und die SP könnten unter Umständen ihre Sitze ebenso ohne Listenverbindung verteidigen wie die SVP ihre drei Sitze. Listenverbindungen dienen jedoch der Absicherung.

Für SVP-Präsident Ruedi Zbinden, der eine Allianz SVP-FDP begrüssen würde, ist auch die damit verbundene Botschaft wichtig: «Die bürgerliche Seite hält zusammen.»

Die EDU hatte 2011 ihre Liste mit den andern Kleinparteien GLP, BDP und EVP verbunden. Diese heterogene Koalition gewann den zuvor von der FDP gehaltenen Sitz. Dieser ging an den grössten der vier Kleinen: die GLP. 2015 hütete sich die EDU, den Grünliberalen Thomas Böhni wieder nach Bern zu bringen.



Christian Mader, Vizepräsident der EDU Thurgau. (Bild: Reto Martin)

Stattdessen ging sie eine Listenverbindung mit der SVP ein. Dies tut sie auch 2019, wie Parteivizepräsident Christian Mader bestätigt. Die EDU wolle ihre Stimmen jenen zukommen lassen, die ihr am nächsten stehen: «In der Mitte gehst du unter; du lieferst nur und weisst nicht wohin.» Dank der Listenverbindung mit der EDU kann die SVP wahrscheinlich ihre drei Sitze verteidigen, auch wenn der Bisherige Markus Hausammann nicht mehr für den Nationalrat kandidiert.

Die EDU fragt immer zuerst die EVP, erhält aber in der Regel eine Abfuhr

Mader betont, dass die EDU stets zuerst die EVP für eine Listenverbindung anfragt: «In der Regel gibt es eine Absage.» EDU und EVP beziehen sich zwar beide aufs Evangelium, ziehen daraus jedoch nicht immer die selben Schlüsse. Für die BDP ist eine Listenverbindung mit der SVP keine Option, sagt BDP-Vizepräsident Andreas Guhl. Die BDP sei jedoch «offen für ziemlich alle Verbindungen in der Mitte».

Ein weiterer Vorteil einer Listenverbindung ist, dass damit eine alternative Allianz verhindert wird. Die Bedeutung der Mitteallianz von 2015 liegt deshalb auch darin, dass sie die Listenverbindung der vier Kleinparteien ersetzte. So war der Sitzgewinn der FDP keine Überraschung. Unerwartet – auch für ihn selber – war jedoch, dass Hermann Hess als FDP-Vertreter nach Bern fahren durfte. Nach einer schicklichen Übergangsfrist von zwei Jahren machte der Immobilienunternehmer dem Gewerbeverbandspräsidenten Hansjörg Brunner Platz, der nun mit dem Bisherigen-Bonus in den Wahlkampf ziehen kann.

GP und GLP könnten zusammen einen Sitz holen

Wenn eine Partei einen Sitz zulegen sollte, so ist dies am ehesten den Grünliberalen oder den Grünen zuzutrauen. Dafür müssten sie sich allerdings für eine gemeinsame Liste entscheiden und Stimmanteile gewinnen. Beide müssten allerdings damit rechnen, dass der Sitz dem Partner zufällt. Eine GP-GLP-Liste könnte einen Sitz auf Kosten der SP oder einer andern Partei holen. Die nationale Parteileitung der GLP tendiert auf Mitteallianzen mit der CVP in den Kantonen. Im Thurgau dürfte der angestrebte grünliberale Sitzgewinn jedoch so nicht zu erreichen sein.

Der 2015 abgewählte grünliberale Thurgauer Nationalrat Thomas Böhni. (Bild: Jakob Ineichen)

Eine Variante wäre eine Listenverbindung GP-GLP-SP. Diese drei Parteien bilden im Weinfelder Parlament eine Fraktionsgemeinschaft. Diese Dreier-Verbindung war von der Mitgliederversammlung der Grünen für die Nationalratswahlen 2015 favorisiert worden, sagt GP-Präsident Kurt Egger. Die GLP entschied sich damals jedoch, der Mitteallianz beizutreten und sicherte so den Sitzgewinn der FDP ab. Vor einem definitiven Entscheid will Egger nun die Wahlen in Zürich und Luzern Ende März abwarten. Die Thurgauer Parteistrategen werden die Resultate in ihre Berechnungen einbeziehen.