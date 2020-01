CVP Thurgau ist einstimmig für Carmen Haag und kritisch gegenüber Urs Martin Zweimal Nein, einmal Ja: Die CVP Thurgau fasst klare Parolen für die Abstimmungen am 9. Februar.

Die CVP schickt ihre Regierungsrätin Carmen Haag erneut ins Rennen. (Bild: Donato Caspari)

Die eigene Regierungsrätin, Baudirektorin Carmen Haag, gab sich vor den CVP-Delegierten sehr motiviert für eine weitere Amtszeit. Entsprechend diskussionslos und einstimmig wurde sie nominiert.

Der Oberthurgauer SVP-Kandidat Urs Martin hatte es in den Räumlichkeiten der Forster Swiss Home in Frasnacht deutlich schwerer, Gehör zu finden. Dem 40-Jährigen wurde von diversen Seiten eine zu antieuropäische Haltung und eine zu stramme programmatische Zugehörigkeit zum Zürcher SVP-Flügel vorgeworfen und so seine Fähigkeit für eine konstruktive Mitarbeit im Regierungsrat in Frage gestellt.

Urs Martin. (Bild: Reto Martin)

Auch seine Antworten stellten die Delegierten – das war spürbar – nur bedingt zufrieden. Kritische Voten aus dem Wirtschaftsflügel der CVP gaben dem Romanshorner zu verstehen, dass aus ihrer Sicht ein Regierungsrat mit einer klaren Anti-EU-Haltung einem Grenzkanton wie dem Thurgau mehr schade als nütze. Zu guter Letzt entschied sich jedoch mit 45 Ja zu 19 Nein-Stimmen eine klare Mehrheit der Delegierten dafür, die Kandidatur von Urs Martin zu unterstützen.

«Ein echtes Problem für die kleinen Leute»

Noch deutlicher fielen die Resultate bei den Gesetzesvorlagen aus, über die das Stimmvolk am 9. Februar entscheidet. Die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» wurde mit 11 Ja zu 66 Nein abgelehnt. Pro-Referent Thomas Schwager vom Mieterverband Ostschweiz betonte, dass in den letzten 15 Jahren die Mieten um 17 Prozent gestiegen seien. «Das ist ein echtes Problem für die kleinen Leute.»

Peter Bühler. (Bild: Andrea Stalder)

Kontra-Referent und CVP-Kantonsrat Peter Bühler betonte, dass die Ziele der Initiative zwar edel seien, jedoch nicht erreicht würden. Eine fixe gesetzliche Quote an billigem Wohnraum führe dazu, dass viele Investoren abwinken würden. «Dann würde weniger gebaut werden, und die Folge wäre, dass die Wohnungen schon bald teurer werden würden», sagte Bühler.

Ebenfalls kontradiktorisch wurde die Änderung des Steuergesetzes auf Kantonsebene diskutiert. Während Kontra-Redner und Nationalrat Kurt Egger (Grüne) betonte, dass die Reduktion des Gewinnsteuersatzes für Unternehmen von 4 auf 2,5 Prozent «keine Entlastung, sondern eine Belastung für den Mittelstand und die Gemeinden» darstellen würde, vertrat CVP-Kantonsrat Gallus Müller die Ansicht, dass man damit das Ziel des Gesamtpakets erreiche:

Gallus Müller. (Bild: Andrea Stalder)

«Wir können so Arbeitsplätze im Thurgau erhalten und etwas für Familien tun.»

Die Delegierten sagten mit 47 zu 17 Stimmen Ja zur Änderung des Steuergesetzes.

Dominik Diezi. (Bild: Reto Martin)

Unbestritten war die Diskriminierungsvorlage, die öffentliche Hetze gegen Homosexuelle unter Strafe stellen möchte. Dominik Diezi machte deutlich, dass es mit der universalen Menschenwürde nicht vereinbar sei, wenn man Homosexuelle vor öffentlichen Attacken nicht gesetzlich schütze, denn «Hass und Hetze haben nichts mit Meinungsfreiheit zu tun». Die Delegierten erteilten dem Referendum von EDU und JSVP mit 82 zu 1 Stimmen eine Abfuhr.