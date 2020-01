CVP Thurgau:

Für AHV, Klimaschutz und Armee

CVP-Kantonalpräsident Paul Rutishauser will das Profil der Partei schärfen; den Namen hält er für weniger wichtig.

Die Exponenten der CVP Thurgau: Paul Rutishauser, Carmen Haag, Christian Lohr , Rafael Fritschi, Brigitte Häberli und Gallus Müller. Donato Caspari

Auf dem Weg zu Brigitte Häberli kommt man an einer evangelischen Kirche vorbei. Auch die katholische Kirche von Bichelsee ist nicht weit. Zumindest an ihrem Wohnort bleibt die Thurgauer Ständerätin somit dem christlichen Bekenntnis nahe, falls ihre Partei das C aus dem Parteinamen streicht.

Diese Diskussion werde eher in den Medien als in der Partei geführt, sagt Kantonalpräsident Paul Rutishauser an der Jahresmedienkonferenz der CVP in Häberlis Haus. Nach seiner Meinung ist «nicht der Name das Problem, sondern die Bedeutung». Die CVP müsse ihre Werte besser verkaufen und ihre Konturen schärfen. Laut Rutishauser halten ältere Parteimitglieder stärker am C fest als jüngere. Häberli hingegen sieht geteilte Meinungen bei allen Altersgruppen.



Neue Kampfflugzeuge sichern Landesverteidigung



Die Ständerätin nützt die Gelegenheit, um für die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge zu werben. Die Volksabstimmung über den Sechs-Milliarden-Franken-Kredit findet voraussichtlich im Herbst statt.

Als neues Mitglied der sicherheitspolitischen Kommission war die Thurgauerin bei der parlamentarischen Beratung besonders involviert. Während es bei der Gripen-Abstimmung 2014 um einen Teilersatz ging, soll nun die gesamte Flotte erneuert werden. Häberli warnt:

«Bei einem Nein haben wir ab 2030 keine funktionierende Luftwaffe mehr.»



Für den Thurgauer CVP-Nationalrat Christian Lohr hat die Sanierung der AHV Priorität. Diese sei zwingend, auch wenn die jüngsten Zahlen positiv ausgefallen seien:

«Man muss dem Stimmvolk

die Wahrheit sagen.»

Über die Erhöhung des Referenzalters für Frauen müsse diskutiert werden, gleichzeitig auch über Ausgleichsmassnahmen. Denn um eine Volksabstimmung zu gewinnen, sei ein breiter Konsens im Parlament Voraussetzung: «Eine Mehrheit von zwei, drei Stimmen reicht nicht.»

Gallus Müller, der die CVP-EVP-Fraktion im Thurgauer Grossen Rat präsidiert, will beim Klimaschutz «dran bleiben». Unter anderem habe die Fraktion die Interpellation «Klimawandel stoppen statt verdrängen» eingereicht.

Im Grossen Rat habe es Voten gegeben, wonach «unser kleiner Kanton» wenig relevant für das gesamte System sei. Das darf laut Müller «nie zur Entschuldigung für zögerliches Handeln» werden.



Wassermangel könnte eines der ersten Probleme sein, die der Klimawandel dem Thurgau bringt. Laut CVP-Regierungsrätin Carmen Haag hat der Sommer 2018 einen Vorgeschmack gegeben. Eine vorausschauende Planung sehe neue Verbindungsleitungen zwischen den Regionen vor, welche die Trinkwasserversorgung sichern.

Die CVP-Jahresmedienkonferenz fand am Dreikönigstag in Bichelsee statt. Donato Caspari

Noch nicht alle Grundwasserfassungen sind rechtlich geschützt; dieses Manko soll behoben werden. Brauchwasser für die Landwirtschaft soll langfristig gesichert werden. In der Antwort auf die CVP-EVP-Interpellation hat der Regierungsrat laut Haag einen Aktionsplan Klima vorgeschlagen. Dazu solle auch eine Fachstelle geschaffen werden, die klimarelevante Themen koordiniert.

Die Junge CVP will gefragt werden

Die Junge CVP zieht mit dem Slogan «Frag uns doch!» in die Grossratswahlen. Laut JCVP-Präsident Rafael Fritschi wird damit ausgedrückt, dass die Jungen bei Themen wie Digitalisierung, Umweltschutz und Altersvorsorge mitreden wollen.

Die JCVP tritt in den Bezirken Münchwilen und Weinfelden mit eigenen Listen an. Das Minimalziel sei ein Sitz. Erreicht werden könne dieser auch über junge Kandidaten auf einer Liste der Mutterpartei.

Das C im Parteinamen, beziehungsweise dessen Streichung, hat für Fritschi keine Priorität. Rutishauser, der Präsident der Mutterpartei, stimmt zu: «Ohne C im Namen hätten wir für die jungen Listen nicht mehr Kandidaten gefunden.»

Zweitstärkste Partei Bei den Nationalratswahlen 2019 wurde die CVP mit einem Wähleranteil von 12,7 Prozent zweistärkste Thurgauer Partei. Präsident Paul Rutishauser will mit der CVP auch bei den Grossratswahlen vom 15. März 2020 auf den zweiten Platz. Bei den Grossratswahlen 2016 hatte die CVP 13,4 Prozent erreicht, was ihr nur den dritten Platz einbrachte. Sie gewann 20 Sitze. Die FDP gewann ebenfalls 20 Sitze, ihr Wähleranteil betrug aber 15,6 Prozent.

Die CVP hat 2600 Mitglieder, die Junge CVP 50. (wu)