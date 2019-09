CVP Bezirk Frauenfeld debattiert über Sparpotenzial im Bildungswesen

CVP Frauenfeld debattiert über Sozialverträglichkeit der Digitalisierung

Am Dienstag führt die CVP Bezirks Frauenfeld den letzten Anlass zum Jahresthema Digitalisierung durch. Dabei stand die Frage nach der Sozialverträglichkeit im Zentrum. Im Inputreferat wurde aufgezeigt, was die Digitalisierung etwa in der Baubranche bedeuten kann.