Covid-19-Gesetz Ein einziges Impfzertifikat für den Thurgau, Dubai und Sambia Eine überparteiliche Thurgauer Allianz ruft zu einem Ja am 28. November auf. Die Industrie- und Handelskammer macht ebenso mit wie der Gewerbeverband und Thurgau Tourismus.

Die Thurgauer Allianz für das Covid-19 Gesetz: Jérôme Müggler, Paul Rutishauser, Martina Pfiffner-Müller, Kurt Egger, Nina Schläfli, Stefan Leuthold, Wolfgang Ackerknecht, Rolf Müller. Ralph Ribi

Paul Rutishauser hat letzte Woche die Weltausstellung in Dubai besucht. Dank dem Schweizer Impfzertifikat ist dem Präsidenten der Mitte Thurgau Einlass gewährt worden.

«Menschen aus allen Teilen der Welt kommen dort zusammen, um zu sehen, was alle Länder dieser Erde zu bieten haben», sagte er am Montag an einer Medienkonferenz der Thurgauer Allianz für das Covid-19-Gesetz. Auch nach Sambia habe er kürzlich mit Hilfe des Schweizer Zertifikats reisen können.



In einem Sitzungszimmer der Industrie- und Handelskammer Thurgau (IHK) meldete sich ein Ja-Komitee für die Abstimmung vom 28. November zu Wort. Dabei sind alle Grossratsparteien mit Ausnahme der SVP und der EDU. Nebst der IHK macht auch der Gewerbeverband mit, ausserdem Thurgau Tourismus. Der Anstoss für den gemeinsamen Auftritt kam von der FDP. Ein kantonales Nein-Komitee hat sich bisher nicht gemeldet, obwohl die Gegner auch im Thurgau am Werk sind, wie die vielen Nein-Plakate zeigen.



Eine Ablehnung schädigt Wirtschaft und Kultur



«Die Pandemie ist medizinisch spannend und in gewissen Fällen leider tödlich», sagte IHK-Direktor Jérôme Müggler:

«Die absurde Freiheitsdiskussion bringt uns nicht weiter.»

Als liberaler Wirtschaftsverband seien sie «die ersten, die Eingriffe des Staates in die Privatwirtschaft, unnötige Regulierungen und undemokratische Entwicklungen an den Pranger stellen». Das Covid-19-Gesetz aber sei sinnvoll und bringe wieder eine beachtliche Normalität zurück.

Die Fallzahlen stiegen wieder, ergänzte Martina Pfiffner Müller, Vizepräsidentin der FDP Thurgau und Vorstandsmitglied des Gewerbeverbands. Die Annahme des Covid-Gesetzes sei ein «Akt der Solidarität» zur Unterstützung besonders betroffener Wirtschaftszweige.

Von den Unterstützungsprogramme hätten zahlreiche Thurgauer Unternehmen Gebrauch machen können. 93,6 Millionen Franken seien à-fonds-perdu ausbezahlt worden, weitere 266,5 Millionen Franken als Kurzarbeitsentschädigung.



SP-Präsidentin Nina Schläfli warnte vor negativen Auswirkungen vor allem auf den Kulturbereich, falls das Referendum erfolgreich sein sollte: «Die Situation ist wirklich dramatisch.» Gemäss einer Umfrage rechneten 61 Prozent der Kulturschaffenden 2021 mit einem Einkommen unter 40'000 Franken.

Das Gesetz enthalte auch einen Schutzschirm für Grossveranstaltungen in Form von finanziellen Entschädigungen für Publikumsanlässe von überkantonaler Bedeutung wie dem Open-air Frauenfeld, die wegen Corona nicht stattfinden können. Bei einem Nein verlöre die Veranstaltungsbranche eine wichtige Absicherung.



Von einer «Massenüberwachung» könne nicht die Rede sein, betonte Grünen-Präsident Kurt Egger. Die Apps fürs Impfzertifikat und Contact-Tracing seien vorbildlich bezüglich Datenschutz:

«Wenn das die Grünen sagen, so will das etwas heissen.»

GLP-Co-Präsident Stefan Leuthold sieht im Impfzertifikat den «Schlüssel zum Ausstieg aus der Pandemie». Das Massnahmenpaket des Covid-19-Gesetzes dient laut EVP-Präsident Wolfgang Ackerknecht Wirtschaft und Gesellschaft. Er warnte vor einer Insellösung: «Die Schweiz kann sich nicht abnabeln.»

Sie rufen zum Ja am 28. November auf: Nina Schläfli, Rolf Müller, Paul Rutishauser. Ralph Ribi

Bei einem Nein gäbe es laut Rolf Müller, Direktor Thurgau Tourismus, kein Zertifikat mehr, welches in EU-Staaten anerkannt wäre. Das müsse unbedingt verhindert werden. Die internationale Reisefreiheit bilde die Grundlage für einen erfolgreichen Schweizer Tourismus. Das Zertifikat verhindere einen weiteren Lockdown.

Bauernverband hat Stimmfreigabe beschlossen

Von den grossen Thurgauer Verbänden fehlte jener der Thurgauer Landwirtschaft (VTL). Dieser hat Stimmfreigabe beschlossen, wie dem VTL-Sprachrohr «Thurgauer Bauer» zu entnehmen ist. In seiner neusten Ausgabe meldet er dafür kommentarlos die Ja-Parolen der Kantonalparteien der Mitte, der FDP und der Grünen sowie das Nein der SVP Thurgau. Der einzige Leserbrief zum Thema ruft zur Ablehnung auf.