Coronavirus Pandemiebedingt verschieben die Organisatoren den für 2021 geplanten Musikcontest «Frauenfeld rockt» auf 2022 Aufgrund der fehlenden Planungssicherheit für Konzerte ziehen die Veranstalter in der Thurgauer Kantonshauptstadt die Notbremse. Der Hauptanlass findet damit Ende Mai 2022 statt, ein Jahr später als bislang geplant.

«Frauenfeld rockt» will jungen Bands aus der Region wie Apple Juice India, hier am «Musig i dä Stadt» 2019, eine Plattform bieten. Bild: Andrea Stalder

(red) Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist, haben sich die Veranstalter von «Frauenfeld rockt» entschieden, den für dieses Jahr geplanten Rockmusik-Contest um ein Jahr zu verschieben.

«Wegen der unsicheren Planung im Zusammenhang mit dem Coronavirus.»

So heisst es. Der Hauptevent im Casino wird damit erst am 28. Mai 2022 stattfinden. Zuvor gibt es Promoevents und Ausscheidungen für junge Rockbands. Es bleibe das Ziel, mit «Frauenfeld rockt» den musikalischen Nachwuchs im Bereich der Rockmusik in Stadt, Region und im weiteren Einzugsgebiet zu fördern.

Mitgliedschaft kostet 30 Franken Der Verein Frauenfeld rockt ist offen für alle, die Freude an der Rockmusik haben. Von den «jungen Wilden» bis hin zu älteren Semestern, die Spass daran haben, Klassiker der Rockmusik zu hören. Schliesslich sei Rockmusik ein Stil, der Generationen verbindet, heisst es in der Medienmitteilung. Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Verein Frauenfeld rockt kostet 30 Franken, Anmeldungen können via Website gemacht werden. (red) www.frauenfeldrockt.ch

Der eigentliche Contest findet im ersten Halbjahr 2022 statt. Im Zeitraum von Februar bis April gibt es zwei Vorausscheidungen für junge Rockbands, bei denen das Publikum je eine Siegerband erkürt. Danach werden die beiden Siegerbands am 28. Mai 2022 im Casino um die Gunst des Publikums und den «Frauenfeld rockt-Award» spielen. Eine international bekannte Rockband wird dem Finalabend die Krone aufsetzen.

Veränderungen im Organisationskomitee

René Hahn.

Bild: Andrea Stalder

Im Zusammenhang mit der Verschiebung des Wettbewerbs gibt es im OK einige Veränderungen. So hat sich Richard Weber aus dem Organisationskomitee verabschiedet, er wird sich künftig auf die Belebung des Vereinslebens konzentrieren. Das gilt auch für Armin Menzi und Markus Schefer. Neu im OK sind Marco Kern (Scouting/Booking) und Rene Hahn (Catering). Sie ergänzen das OK, dem Marcel Dreyer (Sponsoring/Operations), Stefan Volken (Finanzen) und Andreas Anderegg (OK-Präsident, Geschäftsstelle) angehören.

Marco Kern. Bild: PD

Der Verein Frauenfeld rockt will im Bereich der Rockmusik zwischen lokalem Schaffen und internationaler Reputation eine Brücke schlagen und gleichzeitig der hiesigen jungen Rockszene eine Plattform bieten. So heisst es:

«Denn trotz der grossen Zahl an jungen Rockmusik-Bands gibt es für sie kaum Möglichkeiten, ihr Können vor Publikum zu zeigen.»

Andreas Anderegg. Bild: Reto Martin

Der Contest soll ab 2022 jährlich durchgeführt werden. Darüber hinaus sei es ein Ziel von «Frauenfeld rockt», an die lebhafte Epoche der Rockmusik in Frauenfeld anzuknüpfen. An die Zeit damals Mitte der 1980er-Jahre, als das Open Air «Out in the Green» noch von Rockmusik geprägt wurde. Vor vielen Jahren schon hat sich dieses Festival mit grossem Erfolg zum Hip-Hop-Open-Air gewandelt, und gleichzeitig haben viele andere Musikanlässe in der Region primär das ganz junge Publikum im Visier. Für die unzähligen – mitunter älteren – Fans der Rockmusik wird hingegen wenig geboten. Deshalb sei «Frauenfeld rockt» auch nicht als Konkurrenz zum bestehenden Angebot gedacht, sondern als Ergänzung.