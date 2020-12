Coronavirus «Man hackt auf uns herum»: Thurgauer Wirtepräsident ist nicht erfreut über bundesrätlichen Zapfenstreich Ab Dienstag müssen die Restaurants im ganzen Land schliessen. Das hat der Bundesrat am Freitagnachmittag bekanntgegeben. Ruedi Bartel hat zwar mit diesem Entscheid gerechnet, der Thurgauer Wirtepräsident zeigt sich dennoch enttäuscht.

Ruedi Bartel in seiner «Krone» Balterswil. Reto Martin

Ruedi Bartel wirtet in der «Krone» Balterswil und präsidiert Gastro Thurgau. Über die neuerliche Schliessung der Gastrobetriebe ist er zwar nicht überrascht. «Es war absehbar», sagt er am Telefon. Fair findet er, dass die Schliessung erst am Dienstag komme.

«Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, etwas Vorräte abzubauen.»

Dass man nun wieder zuerst die Restaurants schliesst, kann er aber nicht verstehen. Zumal es kaum Belege gebe, dass Beizen Viren-Hotspot seien. Bartel zeigt sich frustriert, dass man die Restaurants mit immer weiteren Massnahmen einschränke. Trennwände, Zwei-Haushalte-Regel. «Und jetzt wieder die komplette Schliessung.» Ob man am 22. Januar wieder öffnen dürfe, sei ja auch nicht garantiert.

Silvester sei jeweils für viele Betriebe ein wichtiges Geschäft. Im Gegensatz zu Weihnachten feiern Menschen den Jahreswechsel auswärts. Bartel:

«Das fällt nun alles ins Wasser »

Das treffe viele, zahlreiche Buchungen von Banketten seien nun hinfällig. Es steht ein Monat bevor, in dem kein Bier gezapft und kein Teller serviert werden kann.

Froh ist Bartel darüber, dass es die Möglichkeit von Kurzarbeit weiterhin gebe. Auch das am Donnerstag präsentierte Thurgauer Hilfspaket begrüsst er grundsätzlich, sieht aber in der Drei-Mitarbeiter-Regel für viele Betriebe eine zu grosse Hürde. Bartel fordert: «Da muss der Regierungsrat nochmals über die Bücher.» Dass Beiträge erst ab Februar bezahlt werden sollen, findet er spät. Doch bringt er Verständnis auf, dass der Kanton zuerst sein System hochfahren müssen.

Die Thurgauer Wirte fahren am Montag nach St.Gallen, um mit ihren Berufskollegen aus dem Nachbarkanton zu demonstrieren. «Damit uns die Politik besser hört», sagt Bartel.