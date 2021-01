Coronavirus Lehrstellenmarkt Thurgau: Laut Regierung «einigermassen stabil» Rund 450 Lehrstellen konnten im Thurgau in den vergangenen Jahren jeweils nicht besetzt werden: Auch deshalb sieht der Regierungsrat nicht zwingend einen Lehrstellenmangel auf den Kanton zukommen. Und doch: Untätig bleiben die Behörden im zweiten Coronajahr nicht.

Die Berufsmesse Thurgau konnte trotz Corona auch im Jahr 2020 in Weinfelden stattfinden. Bild: Reto Martin

Ein Lehrstellenmangel infolge der Coronakrise könne nicht mit Sicherheit vorausgesetzt werden. Das schreibt die Thurgauer Regierung in der Antwort auf einen politischen Vorstoss. In der Einfachen Anfrage äusserten drei Kantonsräte die Befürchtung, dass sich «die Lage auf dem Lehrstellenmarkt zunehmend verschärft». Eingereicht hatten ihn Nicole Zeitner (GLP, Stettfurt), Elisabeth Rickenbach (EVP, Frauenfeld) und Heinz Keller (SVP, Kradolf) am 18. November.

Gegenüber dieser Zeitung äusserten mehrere Thurgauer Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten, Berufe überhaupt schnuppern zu können. Dass viele Berufsleute im Homeoffice tätig sind, erschwert beispielsweise die Berufserkundung in Büros. Die Einschränkungen wegen der Coronapandemie verzögern den Berufswahlprozess.

In der am Freitag publizierten Antwort verweist der Thurgau auf die Vergangenheit. So blieben zwischen Bodensee und Hörnli jeweils 450 Lehrstellen pro Jahr unbesetzt. Die Regierung schreibt:

«Auch ein Rückgang der offenen Lehrstellen im nächsten Lehrjahr würde daher nicht zwingend zu einem Lehrstellenmangel führen.»

Die Regierung will derzeit keine zusätzlichen Massnahmen ergreifen. Die momentane Situation bezeichnet sie als «einigermassen stabil». Ein Blick auf die Plattform Berufsberatung.ch bestätigt: Für Lehrbeginn Sommer 2021 sind noch über 1000 Lehrstellen im Thurgau nicht besetzt.

Provisorische Bildungsbewilligungen

Untätig bleibt der Kanton dennoch nicht. So sieht das zuständige Amt für Berufsbildung und Berufsberatung laut Regierung vor, vermehrt provisorische Bildungsbewilligungen zu erteilen. Eine solche müssen Lehrbetriebe beantragen und etwa Angeben, wie viele Fachleute im Betrieb arbeiten. Mit der provisorischen Bewilligung könnten interessierte Unternehmen rascher als Lehrstellenanbieter auftreten. Dieses Angebot richtet sich an von der Pandemie besonders betroffene Branchen – Gastronomie und Detailhandel werden explizit erwähnt.

Finden Jugendliche keine Lehrstellen, steht eine Palette von Zwischenlösungen bereit. Aber nicht erst, seit ein Virus die Agenda diktiert. Als Beispiel führt die Regierung das Brückenangebot an. Dieses kantonale Zwischenjahr richtet sich an Jugendliche, die nach der 3. Sekundarschule keine Anschlusslösung haben. Wegen der guten Lehrstellensituation konnten in den vergangenen Jahren jedoch mehrere Klassen dieses Angebots geschlossen werden. Im Frühling 2020 war das anders: Wegen erhöhter Nachfrage eröffnete der Kanton kurzfristig eine zusätzliche Klasse. Im Sommer meldet der Kanton aber auch, dass sich 40 Jugendliche wieder abgemeldet hatten, weil sie beispielsweise doch noch eine Lehrstelle fanden. Nun versichert die Regierung:

«Auch im Frühjahr 2021 könnten wiederum kurzfristig weitere Klassen eröffnet werden.»

Einen weiteren Ausbau von Zwischenlösungen erachtet sie derzeit für nicht angezeigt. Aus jetziger Sicht bestehen genügend Ausbildungsmöglichkeiten, Angebote und Zwischenlösungen für Schulabgängerinnen und Schulabgänger.

Und die kantonale Verwaltung?

Die Regierung will die Lehrstellen in der kantonalen Verwaltung nicht «auf Vorrat» erhöhen, wie sie in der Antwort schreibt. Und dennoch werde das Lehrstellenangebot des Kantons auf nächsten Sommer «moderat erhöht» – und zwar aus Bedarfsgründen einzelner Ämter. Als Beispiel wird der Fachmann Betriebsunterhalt erwähnt. Die kantonale Verwaltung bietet Ausbildungen in zwölf Berufen an – so etwa zur Informatikerin, zum Koch oder zur Gärtnerin. Ob die Gemeinden allenfalls bereit seien, die Lehrstellen zu erhöhen, «kann der Regierungsrat nicht beurteilen».

Die Regierung wird im Vorstoss auch gefragt, was sie unternehme, um bestehende Lehrverhältnisse bei Unternehmen in Schwierigkeiten zu sichern. Die Antwort: Diese Lehrlinge werden durch das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung direkt unterstützt. So erhalten sie Hilfe bei der Suche nach neuen Lehrstellen oder sie werden temporär an andere Betriebe vermittelt, wo sie gewisse Ausbildungsmodule absolvieren können.

Keine ausserordentliche Zunahme der Jugendarbeitslosigkeit

Zeitner, Rickenbach und Keller sorgen sich auch um Lehrabgänger, «die in einer konjunkturell schwierigen Zeit in den Arbeitsmarkt eintreten», wie sie es im Vorstoss formulieren. In diesem Fall spielt die Regierung eine Karte der Besänftigung aus: «Bisher zeigte sich der Arbeitsmarkt bezüglich Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger robust.» Eine ausserordentliche Zunahme der Jugendarbeitslosigkeit sei für das Jahr 2020 keine zu verzeichnen. Sollte sich das im neuen Jahr ändern, stehen laut Regierung Angebote bereit – etwa seitens der Arbeitslosenversicherung oder der Stiftung Zukunft Thurgau.

Eine Taskforce, die sich mit Fragen des Berufsnachwuchses befasst, will die Regierung nicht einberufen. Oder doch? Zuerst hält sie in der Vorstossbeantwortung fest, die Akteurinnen und Akteure in diesem Bereich seien bereits gut miteinander vernetzt. Zudem gebe es Gefässe, wie etwa die Tripartite Kommission Thurgau. Dennoch kann sich die Regierung vorstellen, die Koordination für allfällige Massnahmen für Lehrstellensuchende sowie für Lehrabgänger in eine separate Arbeitsgruppe zu verlagern. «Sollte sich die Lehrstellensituation entsprechen verschärfen.»