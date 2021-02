Der Thurgauer Gewerbeverband (TGV) pocht darauf, dass die Schulen offen bleiben, wie er in einer Mitteilung schreibt. Seine Forderung richtet sich an den Bundesrat. Die Massnahmen im Bildungsbereich müssten den Kantonen überlassen werden. Der TGV betont, dass Schulschliessungen der Volkswirtschaft schaden. Er verweist darauf, dass Schüler in der Sekundarstufe 1 auf die Berufswahl vorbereitet werden. «Fällt diese wichtige Zeit in der Ausbildung weg oder wird diese durch Fernunterricht ersetzt, hat das Konsequenzen für den Übergang in das Berufsleben.» Ohne Unterstützung durch die Lehrpersonen würden viele Schüler im Sommer Gefahr laufen, ohne Anschlusslösung von der Sekundarschule abzugehen. (red)