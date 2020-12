Coronavirus Thurgauer Regierungsrat lehnt Verschärfungspaket ab - er zeigt sich enttäuscht und irritiert In einer Stellungnahmen kritisiert der Thurgauer Regierungsrat das Massnahmenpaket des Bundesrates. Und vor allem das Vorgehen. Von einen Zapfenstreich um 19 Uhr hält er nichts. Er rät dem Bundesrat zu einer Sperrstunde von 22 bis 6 Uhr.

Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin. Andrea Stalder

(red) «Der Kanton Thurgau ist irritiert und enttäuscht ob der Vorgehensweise des Bundesrates.» Mit diesen Worten beginnt eine Stellungnahme der Thurgauer Regierung zu den schärferen Coronamassanhmen, die der Bund ergreifen will.

Am letzten Freitag seien die Kantone aufgefordert worden, zusätzliche Massnahmen zu erlassen, was über das Wochenende – unter Einbezug zweier Bundesräte – auch in gutem föderalen Dialog geschehen sei. Der Thurgau habe daraufhin am Montag sechs teilweise einschneidende Massnahmen kommuniziert und auf Mittwochmorgen in Kraft gesetzt. Weiter schreibt die Regierung nach Bern:

«Wenn die Situation wirklich derart dramatisch ist, wie vom Bundesrat dargestellt, müsste der Bundesrat umgehend die ausserordentliche Lage ausrufen und selbst handeln, statt die Kantone zu beüben.»

Wenn dem nicht so sei, müsste zunächst die Wirkung der kantonalen Massnahmen abgewartet werden. «Der Kanton Thurgau lehnt das Verschärfungspaket ab.»

Sollte der Bundesrat wider Erwarten auf die Verschärfungen eintreten, regt die Regierung im Einzelnen folgende Änderungen an:

Für Restaurations-, Bar- und Clubbetriebe sowie Take-away-Angebote und Lieferdienste zugunsten der Vollzugstauglichkeit sei eine einheitliche Sperrstunde festzulegen. Eine Sperrstunde von 22 bis 6 Uhr sei zielführend.

Weiter regt die Regierung in Frauenfeld an, datumsunabhängig eine Personenobergrenze für private Veranstaltungen von 10 Personen festzulegen, die aus nur zwei Haushalten stammen dürfen. «Eine Personenobergrenze erachten wir als zu restriktiv und vor allem familienfeindlich, da de facto private Veranstaltungen für Familien verboten würden.»

Die Gruppengrössen seien von aktuell 15 Personen auf maximal 10 Personen zu senken. Damit gelten für private Veranstaltungen sowie für Aktivitäten im Bereich Kultur und Sport die gleiche Personenzahl.

«Wir können keinen Grund erkennen, kulturelle Institutionen privilegiert zu behandeln», schreibt die Regierung weiter. Vielmehr sei eine generelle Schliessung ins Auge zu fassen.,

Der Bundesrat will am Freitag entscheiden, wie er am Dienstagabend bekanntgab.