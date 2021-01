Coronavirus Das Thurgauer Anmeldeportal «ImpfMi» ist online: Erste Risikogruppe bucht bereits fleissig Termine Seit Montag können sich Thurgauerinnen und Thurgauer ab 75 Jahren sowie Personen mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf selber online für die Coronaimpfung anmelden. Bald sollen auch Hausärzte in ihren Praxen Impfungen vornehmen können. Rund 1800 Personen im Kanton wurden bisher geimpft.

Sobald genügend Impfstoff da ist, sollen auch im Thurgau Hausärzte selber impfen können. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Das vom Bund zur Verfügung gestellte Onlineportal zur Anmeldung für Impftermine ist da. Am Montagvormittag gab der Thurgauer Fachstab Pandemie bekannt, dass man sich per sofort selber für eine Coronaimpfung im Impfzentrum Frauenfeld anmelden kann.

Allerdings steht dieser Weg erst der ersten Risikogruppe offen. Wer nicht mindestens 75 Jahre alt ist und nicht mit einem schweren Krankheitsverlauf wegen Vorerkrankungen rechnen muss, wird weiterhin um Geduld gebeten. «Sobald die Impfung gegen das Coronavirus für weitere Zielgruppen geöffnet werden kann, wird der Kanton informieren», heisst es in der Medienmitteilung.

Verifizierungscode und Termine per SMS

Neben Angaben zu Vorerkrankungen erfasst das Anmeldeportal die Personalien und die Krankenkassennummer. Per SMS erhält man dann einen Verifizierungscode und schliesslich die beiden Impftermine, die nur in einem medizinischen Notfall verschoben werden können. Wer kein Mobiltelefon hat, kann die SMS an eine bekannte Person schicken lassen.

Aktuell werden nur Termine im Impfzentrum Frauenfeld vergeben. Termine für das zweite Thurgauer Impfzentrum auf dem Bodensee-Schiff MS Thurgau können voraussichtlich ab dem 25. Januar angefragt werden, teilt der Fachstab mit. Bei der Anmeldung kann dann auch der gewünschte Standort für die Impfung – Arbon, Romanshorn, Kreuzlingen oder Frauenfeld – eingegeben werden. Impfungen sind auf dem Schiff voraussichtlich ab dem 2. Februar möglich.

Hausärzte können ihre Patienten weiterhin direkt anmelden, sagt Stefan Jünger von der Fachstelle Bevölkerungsschutz des Kantons. Allerdings wird sowieso beabsichtigt, dass der Moderna-Impfstoff künftig in Arztpraxen verabreicht werden kann. Das konkrete Vorgehen ist noch in Abklärung, sagt Jünger.

Erste Lieferungen von Moderna hat der Kanton bereits erhalten. Im Impfzentrum Frauenfeld werden sowohl die Vakzine von Moderna als auch die von Pfizer/Biontech verabreicht. Jünger sagt:

«Das Anmeldeportal stellt sicher, dass eine Person bei beiden Terminen den gleichen Impfstoff erhält.»

Weil der Umgang mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech komplizierter ist – er muss bei minus 70 Grad gelagert werden –, wird dieser im Thurgau nicht von den Hausärzten verabreicht werden.

Termine der ersten Tage waren schnell weg

Kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Zugangs zur Onlineanmeldung wurde die Möglichkeit bereits fleissig genutzt. Die offenen Termine für die nächsten Tage waren bereits kurz nach Mittag weg. Zurzeit wird im Impfzentrum nur unter der Woche geimpft. Jünger sagt:

«Der limitierende Faktor ist der zur Verfügung stehende Impfstoff.»

Sobald der Kanton neue Lieferungen erhält, kann er weitere Termine anbieten. Wobei Jünger zu bedenken gibt, dass eine Person zwei Impfdosen braucht. Gibt es also zum Beispiel 3000 zusätzliche Impfdosen, erhalten 1500 Personen zwei Termine. So kann sichergestellt werden, dass jede Person vier Wochen nach der ersten Impfung die zweite Dosis erhält.

Der Kanton Thurgau hat bisher insgesamt rund 26'000 Impfdosen erhalten, teilt der Informationsdienst des Kantons auf Anfrage mit. Rund 1800 Personen wurden bisher geimpft.