Coronapandemie «Wenn alles zusammenkommt, wird es eng»: Coronabedingte Mehrkosten sind in Alters- und Pflegeheimen nur teilweise gedeckt «Die pandemiebedingten Mehrkosten der Pflegeheime werden vom Kanton Thurgau vollumfänglich getragen.» Das schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort auf eine Einfache Anfrage aus dem Grossen Rat. «Das ist leider nur bedingt der Fall», entgegnet Claudia Fichtner, Geschäftsführerin von Curaviva Thurgau, dem Verband der Pflegeinstitutionen. Sie befürchtet trotz aller Hilfen auch Notlagen.

Die Coronapandemie hinterliess Spuren in den Alters- und Pflegeheim. Im Bild: Blick in eine wiederaufgenommene Bewegungstherapie. Bild: Bruno Kissling

Die Zahlen lassen aufhorchen: Im Jahr 2020 entstanden den Thurgauer Pflegeinstitutionen durch Covid-19 Mehrkosten von etwa 4,7 Millionen Franken. Zugleich waren allein im vierten Quartal 150 Todesfälle durch Covid-19 zu beklagen. Das führt zu einem Teufelskreis: Während die Kosten steigen, brechen Einnahmen auf einen Schlag weg. Das wiederum lenkt das Licht auf ein weiteres Dilemma: Pflegeinstitutionen gelten gemeinhin als teuer, können aufgrund der hohen Pflege- und Betriebskosten aber oft nur geringe oder gar keine Rückstellungen für schwierige Zeiten bilden.

Drei Fragen an die Regierung

Die sich abzeichnende Not der Pflegeinstitutionen hat die beiden Kantonsrätinnen Barbara Dätwyler Weber (SP, Frauenfeld) und Marina Bruggmann (SP, Salmsach) zu einem politischen Vorstoss im Grossen Rat veranlasst. Beide verfügen über eine Ausbildung als Pflegefachfrau und sind beruflich noch heute mit dem Gesundheitswesen verbunden. Die Frauenfelder Stadträtin Barbara Dätwyler Weber als Vorsteherin des Departements Gesellschaft und Soziales, Marina Bruggmann als Geschäftsführerin des Hospizdienstes Thurgau.

Die Arbeit in den Pflegeheimen ist durch die Coronapandemie noch anspruchsvoller geworden. Bild: Pius Amrein

In ihrer Einfachen Anfrage richteten sie drei Fragen an die Regierung: Wie und wann gedenkt der Regierungsrat, den Alters- und Pflegeheimen die entstandenen Mehrkosten für pandemiebedingte Aufwendungen zu erstatten? Kann sich der Regierungsrat andere Formen der Unterstützung vorstellen? Und: Ist der Regierungsrat bereit, die Institutionen mit finanziellen Notlagen, deren Ursprung nachweislich den pandemiebedingten Auswirkungen zuzuweisen sind, zu unterstützen analog den weiteren wirtschaftlichen Unternehmen?

«Pandemiebedingte Mehrkosten werden vom Kanton getragen»

Die Antworten der Regierung lassen sich in drei Sätzen zusammenfassen:

Die pandemiebedingten Mehrkosten der Thurgauer Pflegeheime werden vom Kanton Thurgau vollumfänglich getragen.

Mit der Regelung sind alle pandemiebedingten Mehrkosten abgegolten; eine zusätzliche Unterstützung ist nicht erforderlich.

Mit der getroffenen Regelung gerät im Kanton Thurgau kein einziges Pflegeheim aufgrund der pandemiebedingten Mehrkosten in finanzielle Nöte.

Laut der Antwort der Regierung wurde das Vorgehen zur separaten Verbuchung der pandemiebedingten Mehrkosten bereits am 6. Juli 2020 festgelegt und im Jahresgespräch mit Curaviva Thurgau vom 23. November 2020 bestätigt:

«Damit sind die Grundlagen für eine finanzielle Abgeltung der pandemiebedingten Kosten frühzeitig und proaktiv geschaffen worden.»

Im Frühjahr 2021 hätten die Verhandlungen über die Inhalte der pandemiebedingten Mehrkosten zwischen dem Departement für Finanzen und Soziales (DFS), dem Verband Thurgauer Gemeinden (VTG) und Verbänden wie Curaviva Thurgau, Spitex und weiteren «konsensual abgeschlossen» werden können.

Auszahlungen ab Mitte des Jahres

In der Folge reichten die Pflegeheime dem Amt für Gesundheit bis zum 30. April 2021 die revidierten Kostenrechnungen ein. Diese werden nun geprüft und plausibilisiert. Nach der Besprechung der Resultate zwischen dem Amt für Gesundheit und Curaviva würden die Beträge Mitte 2021 zur Auszahlung freigegeben. «Die pandemiebedingten Mehrkosten der Thurgauer Pflegeheime werden damit vom Kanton vollumfänglich getragen», kommt die Regierung zum Schluss. «Eine zusätzliche Unterstützung ist nicht erforderlich.»

Nicht alle Personalkosten gedeckt

Claudia Fichtner, Geschäftsführerin Curaviva Thurgau. Bild: PD

Bei Curaviva werden die Schlussfolgerungen der Regierung relativiert. Geschäftsführerin Claudia Fichtner anerkennt den guten Willen der Regierung. «Das ist schon mehr als in anderen Kantonen gemacht wird.» Doch sie widerspricht der Darstellung, dass alle pandemiebedingten Mehrkosten vom Kanton getragen werden. Als Beispiel nennt sie den Ausschluss von Mehrkosten für Absenzen bei Quarantäne und Isolation. Begründet wird dieser Ausschluss damit, «dass alle Betriebe davon betroffen waren.»

Neben den covidbedingten Zusatzkosten sind fehlende Eintritte ein Problem, das den Pflegeinstitutionen zum Teil Liquiditätsengpässe bescheren. Zwar weist die Regierung darauf hin, dass die Härtefallprogramme des Bundes und des Kantons sowie die erweiterte Kurzarbeitsentschädigung allen Unternehmen zur Verfügung stehe, also auch Pflegeheimen.

Für Claudia Fichtner hilft diese Regelung den Pflegeheimen nicht, weil die Programme eine Unterstützung erst ab einem Umsatzeinbruch von 40 Prozent in Anspruch nehmen können. Umsatzverlust entspricht aber nicht einem Margenverlust in gleicher Höhe.» Die Kosten der Pflegeheime seien grösstenteils fix und die Margen in der Regel sehr niedrig, «sie arbeiten in der Regel gerade kostendeckend». Deswegen treten ernsthafte Probleme bereits deutlich vor Umsatzverlusten in der Höhe auf.

«Allein zur Deckung der Kosten ist in der Regel eine Auslastung von zirka 90 Prozent nötig, darunter wird es eng, und unter 80 Prozent existenzbedrohend.»

Während ein Produktionsbetrieb Kurzarbeit einführen könne, verhalte es sich bei einem Pflegeheim ähnlich wie bei einem Hotel: «Man kann es nicht nur ein bisschen öffnen.»

Arbeitsplätze sichern

Es herrsche jetzt zwar eine gewisse Flaute, aber die Eintritte kämen langsam wieder, und über kurz oder lang werde sich die Situation wieder normalisieren. Bei erfolgten Betriebsschliessungen würden als Folge schnell Pflegeheimplätze fehlen. «Der grösste Kostenblock sind die Personalkosten. Bei Liquiditätsengpässen führt das notgedrungen zu Entlassungen», sagt Claudia Fichtner. «Den Pflegeinstitutionen kann innert kürzester Zeit – etwa durch mehr Todesfälle bei weniger Neueintritten – ein finanzielles Problem erwachsen», sagt die Thurgauer Curaviva-Geschäftsführerin. «Diese Konstellation ist während der zweiten Welle im Winter in extremer Form aufgetreten.» Wenn der Träger wenig Rücklagen hat, werde es schnell schwierig.

«Jedes Pflegeheim hat unterschiedliche Zyklen. Wenn alles zusammenkommt, wird es eng.»

Claudia Fichtner äussert zwar Verständnis dafür, dass der Staat bei sich chronisch in Schwierigkeiten befindenden Institutionen keine Strukturerhaltung betreiben will. Sie mahnt aber zugleich: «Es gibt solide Traditionsbetriebe, die schauen heute mit Sorge in ihre finanzielle Zukunft.»

Vorstösserinnen «grundsätzlich zufrieden»

Marina Bruggmann ist ebenso wie ihre Ratskollegin Barbara Dätwyler Weber «grundsätzlich zufrieden» mit der Antwort der Regierung auf ihren Vorstoss. Marina Bruggmann sagt:

«Uns war es wichtig, dass man sich konstruktiv zusammengesetzt hat, um einen gemeinsamen Nenner zu finden.»

Sie seien sich aber bewusst, dass in einer aussergewöhnlichen Situation wie der Coronapandemie nicht alles vollumfänglich abgedeckt werden könne. «Mit gewissen Kompromissen müssen wir umgehen können.»