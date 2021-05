Coronapandemie Viel Arbeit beim Auszählen: Spitex Matzingen/Stettfurt/Thundorf hatte ganze 237 Rückmeldungen zur schriftlich durchgeführten Jahresversammlung Die regionale Spitexorganisation überstand das Pandemiejahr 2020 nicht nur finanziell gut. Der Präsident lobt den enormen Einsatz seiner Mitarbeitenden im Kampf gegen Covid-19.

Präsident Matthias Näpflin und Aktuarin Beatrice Koch bei der Arbeit. Bild: PD

(red) 237 der 700 Mitglieder nahmen an der pandemiebedingt schriftlich durchgeführten Abstimmung teil. Anlass war die Jahresversammlung der Spitex Matzingen/Stettfurt/Thurndorf. Präsident Matthias Näpflin und Aktuarin Beatrice Koch hatten beim Zählen der Stimmzettel im Beisein von Geschäftsleiterin Jeannette Strebel also alle Hände voll zu tun. Viele Abstimmungsformulare seien mit einem handschriftlichen Dank an den Vorstand und das gesamte Mitarbeiterteam ergänzt worden.

«Das ist eine riesige Wertschätzung unserer Arbeit und zeigt die grosse Verbundenheit mit unserer Spitex.»

Das sagt Präsident Näpflin. Die Mitglieder genehmigten Bilanz und Erfolgsrechnung 2020 mit einem Gewinn von knapp 38'000 Franken. Auch dem Budget 2021 wurde zugestimmt. Den Mitgliederbeitrag von bisher 50 Franken pro Jahr und Haushalt wollten die Mitglieder, wie vom Vorstand vorgeschlagen, beibehalten. Näpflin ist dankbar, dass die Spitex Matzingen Stettfurt Thundorf das Pandemiejahr 2020 nicht nur finanziell gut überstanden hat.

«Corona bedeutete für uns als Spitex eine riesige Herausforderung. Allen unseren Mitarbeiterinnen kann ich gar nicht genug danken. Ihr Einsatz unter Covid-19-Bedingungen war und ist enorm.»

Mit dem im Betrieb umgesetzten Schutzkonzept konnten Ansteckungen mit Covid-19 im Spitex-Alltag erfolgreich verhindert werden. Zwischen April und Dezember pflegte die Spitex fünf positiv auf Covid-19 getestete Klienten und zwei Verdachtsfälle in voller Schutzbekleidung.