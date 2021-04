CORONAPANDEMIE

Pilotprojekt: Am Bahnhof Frauenfeld-Marktplatz steht ab sofort ein Hygienemaskenautomat

Die Appenzeller Bahnen als Betreiber der Frauenfeld-Wil-Bahn haben einen Versuchsbetrieb gestartet. An fünf Bahnhöfen auf dem Liniennetz ist neu ein Maskenspender in Betrieb. Beteiligt am Projekt sind auch Flawa Consumer GmbH und der Automatenhersteller Lasrag.