Coronapandemie Maskentragpflicht bleibt trotz 2G: Thurgauer Regierungsrat hält an weitergehenden Massnahmen fest Gross war die Verwirrung am Dienstagabend vor dem Eishockeymatch des HC Thurgau gegen den HC Sierre. Zuerst galt 2G, dann 3G und dann eine Mischung aus 2G und Maskenpflicht. Nun klärt der Thurgauer Regierungsrat: Aus Sicherheitsgründen besteht er auch bei 2G-Veranstaltungen auf einer generellen Maskenpflicht.

Beim Spiel des HC Thurgau gegen den HC Sierre am Dienstagabend in Weinfelden galt Maskenpflicht. Bild: Mario Gaccioli

Nachdem der Regierungsrat des Kantons Thurgau vergangene Woche insbesondere eine Ausdehnung der Maskenpflicht beschlossen hatte, hat auch der Bundesrat zusätzliche Massnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19 eingeführt. «Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat die Lage analysiert und entschieden, dass die weitergehenden kantonalen Massnahmen dringend angezeigt bleiben», schreibt die Thurgauer Regierung nun in einer Medienmitteilung. Explizit hält sie fest:

«Es sind dies die Maskenpflicht in den Aussenbereichen von Veranstaltungen, Märkten oder Messen, sowie die Maskentragpflicht in Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs. Auch bei Veranstaltungen im Innern gilt eine Maskenpflicht, ebenfalls bei 3G- und 2G-Veranstaltungen.»

Verwirrung beim Eishockeymatch des HC Thurgau

Am Dienstagabend hatte es beim Eishockey-Heimspiel des HC Thurgau gegen den HC Sierre grosse Verwirrung gegeben. Die beiden höchsten Schweizer Eishockeyligen informierten nach einer Telefonkonferenz der Klubs, dass sich alle Vertreter der National League und der Swiss League für die 2G-Variante in den Stadien entschieden hätten - in der Swiss League kam dieser Entscheid einstimmig zustande. Dem folgte der HC Thurgau und rief 2G aus. Doch dann machte der Kanton Thurgau dem einheitlichen Regime in den Schweizer Stadien einen Strich durch die Rechnung. Er wollte, ass auch bei 2G Masken getragen werden, um Ansteckungen möglichst zu verhindern. Die Information, dass der Kanton Thurgau 2G-Veranstaltungen verbiete, sei indes falsch, wie Yves Möri vom HC Thurgau noch am Dienstabend präzisierte.

Maskenpflicht gilt unabhängig vom Zertifikat

Bereits vor einer Woche hatten die vier Ostschweizer Kantone Thurgau, St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden an einer Medienkonferenz ihre Massnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19 vorgestellt. «Für den Kanton Thurgau waren dies eine erweiterte Maskentragpflicht an Veranstaltungen im Innen- und Aussenbereich, an Märkten, an Fach- und Publikumsmessen sowie in Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs», heisst es weiter in der aktuellen Medienmitteilung.

«Diese Maskentragpflicht gilt unabhängig davon, ob der Zugang auf Personen mit einem Zertifikat beschränkt ist.»

Ausserdem hätten die Ostschweizer Regierungen die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dazu aufgerufen, dass die Betriebe wieder vermehrt auf Homeoffice umstellen, und hätten zudem an die Hygieneregeln erinnert.

Zertifikats- und Maskenpflicht schweizweit ausgeweitet

Am vergangenen Freitag hat der Bundesrat seinerseits Massnahmen vorgestellt, die seit Montag, 6. Dezember 2021, gelten. So wurde schweizweit die Zertifikats- und Maskenpflicht ausgeweitet, die Homeoffice-Empfehlung verstärkt sowie die Gültigkeit von Antigen-Schnelltests verkürzt. Ausserdem besteht gemäss Bundesrat bei zertifikatspflichtigen Veranstaltungen und Einrichtungen die Möglichkeit, den Zutritt auf geimpfte und genesene Personen zu beschränken und damit auf die Maskenpflicht zu verzichten (2G).

Maskenpflicht auch bei 2G-Veranstaltungen

Nun hat der Thurgauer Regierungsrat die neue Ausgangslage analysiert. In Anbetracht der epidemiologischen Lage im Kanton Thurgau und der steigenden Auslastung der Spital- und Intensivstationen-Infrastruktur hat er entschieden, dass diejenigen kantonalen Massnahmen, die weitergehen als jene des Bundes, in Kraft bleiben. «Es sind dies namentlich die Maskentragpflicht in den Aussenbereichen von Veranstaltungen, Märkten oder Messen sowie die Maskentragpflicht in Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs», hält der Regierungsrat fest. Diese Regelung gelte weiterhin unabhängig davon, ob der Zugang auf Personen mit einem Zertifikat (2G oder 3G) beschränkt ist.

Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Personen analog zu Art. 6 Abs. 2 der Covid-19-Verordnung besondere Lage (Kinder vor ihrem 12. Geburtstag; Personen mit einem Nachweis, dass sie aus besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, keine Gesichtsmaske tragen können; auftretende Personen, namentlich Rednerinnen und Redner; Personen, die sportliche oder kulturelle Aktivitäten gemäss Art. 20 der Covid-19-Verordnung besondere Lage ausüben; Gäste für die Zeit, während der sie Speisen und Getränke konsumieren; Mitarbeitende ohne Kontakt zu Gästen oder Besucherinnen und Besucher; Personen an privaten Veranstaltungen).