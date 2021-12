Coronapandemie Gesundheitsdirektor Urs Martin gegen Einschränkungen im Privatbereich: «Wenn man etwas nicht kontrollieren kann, soll man es auch nicht vorschlagen» Der Thurgauer Regierungsrat unterstützt die Ausweitung der vom Bundesrat vorgeschlagenen Corona-Schutzmassnahmen. Wie die anderen Ostschweizer Kantone St.Gallen und beide Appenzell will er aber keine Schliessungen. Zudem spricht sich der Thurgau gegen Einschränkungen bei privaten Treffen aus.

Weihnachten ist auch Familientreffen. Der Kanton Thurgau spricht sich gegen Einschränkungen bei privaten Treffen ein, appelliert aber an die Eigenverantwortung. Die Aufnahme entstand an einem Christbaumverkauf in Amlikon. Bild: Donato Caspari

Je länger die Coronapandemie dauert, desto nachlässiger werden die Menschen. Das Virus freut’s. Je mehr Ungeimpfte und je weniger sich die Menschen schützen, desto mehr Angriffsflächen bieten sich ihm. Die Resultate lassen sich messen: in Form von registrierten Ansteckungen, Hospitalisationen, IPS-Patienten und Todesfällen.

Viele schreckt das nicht oder nicht mehr ab – den Bundesrat dagegen schon. Aufgrund der kritischen epidemiologischen Lage und der Situation an den Spitälern mit der hohen Belegung der Intensivpflegestationen (IPS) hat er am vergangenen Freitag zwei Varianten für weitergehende Massnahmen in die Konsultation gegeben. Bis Dienstag hatten die Kantonsregierungen Zeit für eine Stellungnahme.

Ostschweizer Kantone für weichere Variante

Die Regierungen der Ostschweizer Kantone Thurgau, St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden haben sich dazu ausgetauscht. Sie sind sich gemäss einer gemeinsamen Medienmitteilung einig, «dass die Massnahmen verstärkt werden müssen, wenn die Hospitalisationen nicht sinken und damit die Auslastung der Spitäler und insbesondere der Intensivpflegestationen nicht reduziert würde».

Die Kantone teilen die Meinung des Bundesrats, dass bei geimpften oder genesenen Personen das Risiko eines schweren Verlaufs der Infektion und damit das Risiko eines Spitalaufenthalts wesentlich kleiner ist als bei nicht geimpften Personen, wie es weiter heisst. Die vier Ostschweizer Regierungen sprechen sich daher für die bundesrätliche Variante 1 aus.

Diese sieht in Innenbereichen die Einführung der 2G-Regel mit Masken- und Sitzpflicht vor. Zugang zu Kultur-, Sport- und Freizeitbetrieben, Restaurants sowie Veranstaltungen würde geimpften und genesenen Personen vorbehalten. Wo die Maske nicht getragen oder nicht im Sitzen konsumiert werden kann, etwa in Discos, Bars oder bei gewissen Freizeitaktivitäten, ist zusätzlich ein negativer Test nötig (2G-plus-Regel).

In der zweiten Variante wären überdies Schliessungen geplant, wo die Maske nicht getragen werden kann. Bei beiden Varianten würden ausserdem die Basismassnahmen verstärkt, etwa mit einer Homeoffice-Pflicht und der Beschränkung privater Treffen.

Thurgau gegen Einschränkung privater Treffen

«Wenn man etwas nicht kontrollieren kann, soll man es auch nicht vorschlagen»: Regierungsrat Urs Martin, Gesundheitsdirektor des Kantons Thurgau. Bild: Ralph Ribi

Die vier Ostschweizer Regierungen befürworten nebst dem Grundszenario in Variante 1 auch die Homeoffice-Pflicht. Abgelehnt wird hingegen die Einführung von Fernunterricht an Universitäten und Hochschulen. Im Gegensatz zu den anderen Kantonen lehnt der Kanton Thurgau zudem Einschränkungen für nicht immunisierte Personen bei privaten Treffen ab. Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin begründet die Thurgauer Haltung mit Pragmatismus:

«Wenn man etwas nicht kontrollieren kann, soll man es auch nicht vorschlagen.»

Tatsächlich teilen auch die anderen Kantone die Auffassung, dass sich private Treffen nicht kontrollieren lassen.

Mit Ausnahme des Kantons St. Gallen stellen sich die Ostschweizer Regierungen auch hinter die weitreichende Testkostenübernahme des Bundes, die vom eidgenössischen Parlament beschlossen worden ist. Künftig sollen die Kosten von Covid-19-Tests übernommen werden, die zu einem Covid-Zertifikat führen. Bezahlt werden sollen Antigen-Schnelltests und Speichel-PCR-Pooltests. Nicht bezahlt werden sollen Einzel-PCR-Tests, Selbsttests und Antikörpertests, die keine medizinische oder epidemiologische Indikation aufweisen.

Anpassungen bei der Einreise sind erwünscht

Das kürzlich eingeführte Testregime, das auch geimpfte und genesene Personen zu Tests vor und nach der Einreise verpflichtet, hat laut der Medienmitteilung «diverse Umsetzungsfragen» ausgelöst. Der Bundesrat hat deshalb die Kantone und die betroffenen Branchen auch zu Anpassungen dieses Testregimes befragt.

Die Ostschweizer Regierungen begrüssen diese Anpassungen. Diese sehen vor, dass geimpfte und genesene Personen nach der Einreise nur noch einen Covid-19-Test machen müssen und dass Personen bei der Einreise in die Schweiz auch einen Antigen-Schnelltest (Gültigkeitsdauer 24 Stunden) vorweisen können.

Der Bundesrat wird seine Entscheidungen voraussichtlich am Freitag bekannt geben.

Hoffnung auf eine Stabilisierung der Lage

Wie beurteilt der Thurgauer Gesundheitsdirektor die aktuelle Coronasituation im Kanton? «Sie ist nach wie vor angespannt», sagt Regierungsrat Urs Martin.

«Wir hoffen, dass sich die Lage langsam stabilisiert. Was die Spitalauslastung anbelangt, sind wir damit aber noch nicht über den Berg.»

Weil der Kanton Thurgau vor zwei Wochen eine schärfere Maskenpflicht in Innenräumen und in Aussenbereichen beschlossen hat als der Bund, besteht aber eine gewisse Hoffnung auf einen Rückgang der Ansteckungen mit Covid-19.

Eine Prognose zu den bevorstehenden Festtagen mag er aber noch nicht zu wagen. «Das ist erst in zehn Tagen. Das ist lange angesichts der sich schnell ändernden Umstände in der Pandemie.» Man müsse jeden neuen Tag für sich anschauen und bei Bedarf nachjustieren. Die unklare Ausweitung der neuen Coronamutation Omikron führe zusätzlich zu Unsicherheiten in der Planung.

«Tun, was für den Kanton richtig ist»

Mit einem Erlass verpflichtet der Regierungsrat andere Kliniken im Thurgau, den Kantonsspitälern im Bedarfsfall nach Möglichkeit Personal zur Verfügung zu stellen. Bei den Kantonsspitälern kommt das gut an. Wie aber sieht es bei den betroffenen Kliniken aus? «Grundsätzlich stösst mein Entscheid auf Verständnis», sagt Urs Martin.

«Einzelne haben aber einige positiv getestete Mitarbeitende und dadurch ebenfalls eine knappe Personalsituation.»

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor kämpft mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitten gegen Corona und wirbt für das Impfen. Seine Partei, die SVP, fällt dagegen eher durch ihre impf- und massnahmenkritische Haltung auf. Wie lässt sich da regieren? «Die Meinungen innerhalb der Partei sind geteilt», hält Urs Martin pragmatisch fest.

«Ich bin nicht da, die Partei zu vertreten, sondern das zu tun, was für den Kanton richtig ist.»

So hält es der Geimpfte auch mit seiner Impfempfehlung: «Ich sehe keine bessere Alternative zum Impfen.»