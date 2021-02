Die Dine & Drink GmbH mit Sitz in Roggwil betreibt ein Dutzend Speiselokale mit bekannten Namen wie «Tres Amigos» und «Stars and Stripes». Eine Erfolgsgeschichte – bis Covid-19 kam. Seither erschüttern die Folgen der Coronapandemie das Unternehmen in ihren Grundfesten. Besonders bitter: Der vom Kanton ausgeworfene Rettungsring nützt bis jetzt nichts, weil das Unternehmen zu gross ist.