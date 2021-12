Coronapandemie «Es ist nie zu spät zum Impfen»: Monika Knill hofft immer noch ein bisschen auf das Einsehen möglichst vieler Ungeimpfter Die Adventszeit droht wegen der starken Zunahme an Covid-19-Infektionen zur Sorgenzeit zu werden. Die Thurgauer Regierungspräsidentin Monika Knill ruft die Bevölkerung zum Impfen auf und appelliert an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen.

Bleibt auch in schwierigen Situationen ruhig: Die Thurgauer Regierungspräsidentin Monika Knill. Die Aufnahme entstand am 24. November im Thurgauer Grossen Rat. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Thurgauer Regierungspräsidentin Monika Knill wirkt äusserlich ruhig – trotz der sich rasant zuspitzenden Lage an der Ostschweizer Coronafront. Auch dass sie für diese Medienkonferenz für einmal im Gestühl der St.Galler Regierung in der Pfalz Platz nimmt, vermag sie nicht zu irritieren. Bei Begriffen wie Corona oder Covid-19 dagegen legen sich sogleich Sorgenfalten über ihr Gesicht.

Mehr als die Hälfte der IPS-Betten mit Coronapatienten belegt

Wie ernst ist die Covid-Situation im Thurgau? «Ich konnte die aktuellen Zahlen noch gar nicht einsehen», antwortet sie im Einzelgespräch nach der Medienorientierung und holt das mit ein paar Clicks auf dem Handy sogleich nach. «Die Kapazitätsgrenze für Covid-Patienten auf den Intensivpflegestationen dürfte wohl bald erreicht sein», sagt sie parallel zur Zahlensuche. Dann wird sie fündig. «Soweit ich das hier sehe, haben wir gegenüber gestern keine Veränderung: Es sind 48 Personen mit Corona hospitalisiert, 13 sind auf der IPS.»

Den IPS droht die Überlastung: Blick in die Covid-Intensivstation des Kantonsspitals Münsterlingen am 4. Februar 2021. Bild: Reto Martin

In den zwei Thurgauer Kantonsspitälern gibt es 22 Intensivpflegeplätze, zehn in Frauenfeld und zwölf in Münsterlingen. In der Regel sind die Intensivpflegestationen (IPS) ohne besondere Vorkommnisse zu 70 bis 90 Prozent ausgelastet – ohne Corona notabene. Bereits jetzt ist mehr als die Hälfte aller IPS-Plätze im Thurgau mit Coronapatienten belegt – weitaus die meisten ungeimpft.

Dringlichkeit erfordert rasches Handeln

Ist es als Alarmzeichen zu werten, dass die beschlossenen Coronamassnahmen im Thurgau schon am Freitag in Kraft treten und nicht erst ab Montag, wie es der Bundesrat vorsieht? In den vier Ostschweizer Kantonen Thurgau, St.Gallen und beiden Appenzell wurde der Freitag schon vor der Sondersitzung des Bundesrats vom Dienstag anvisiert, wie Monika Knill erklärt. Mit möglichen Folgen: «Wir würden gewissermassen überrollt, sollte der Bundesrat weitergehende Massnahmen beschliessen», merkt sie an. Vor dem Hintergrund von Weihnachtsmärkten und anderen Veranstaltungen sei es dringlich, dass die Massnahmen bereits am Wochenende greifen. Der Einfachheit halber gilt das für einmal auch an den Schulen, wo sonst üblicherweise der Montag der Stichtag für Neuerungen ist.

Liegt darin der Grund, dass Regierungspräsidentin und Bildungsdirektorin Monika Knill an der Medienkonferenz teilnimmt und nicht Gesundheitsdirektor Urs Martin, der zugleich Präsident der Ostschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz ist? «Es wurde beschlossen, dass die vier Ostschweizer Kantone mit zwei Präsidentinnen oder Präsidenten und zwei Gesundheitsdirektorinnen oder -direktoren teilnehmen. Letztlich war es im Thurgau ein Agendaentscheid», sagt Knill, die wie Gesundheitsdirektor Urs Martin der SVP angehört.

Regierungen rufen Ungeimpfte zum Impfen auf

«Impfen schützt vor schweren Verläufen», sagt Monika Knill. Nur: Wie sollen mehr Ungeimpfte zu diesem Schritt bewegt werden? Die Impfwoche habe eine gewisse Ernüchterung gebracht, sagt die Regierungspräsidentin. Es stelle sich die Frage, wie viele Nichtgeimpfte man überhaupt und wie erreichen könne.

«Es ist nie zu spät für die Impfung. Wir haben vieles versucht. Letztlich aber bleibt es ein persönlicher Entscheid.»

In der Medienmitteilung des Kantons Thurgau steht: «Impfungen helfen, um weitere gesellschaftliche Einschränkungen zu verhindern.» Sieht Monika Knill eine Pflicht zur Impfung? «Nein, eine Pflicht für die ganze Bevölkerung sehe ich persönlich überhaupt nicht. Das wäre wohl auch nicht umsetzbar», sagt die Politikerin.

«Die Fakten und Gründe müssen überzeugen, ebenso der Solidaritätsgedanke.»

Staatlich verordnen lasse sich das ihres Erachtens nicht.

Doch gerade die SVP, der Monika Knill und Urs Martin angehören, ist nebst mehreren Gruppierungen zum Synonym für Impfverweigerung geworden. Was löst das im Innern der Thurgauer Bildungsdirektorin aus? «Persönlich kenne ich viele, die eine andere Meinung haben», sagt sie. Es gebe verschiedene Meinungen und auch eine grössere Gruppe in der SVP, die massnahmenkritisch sei. «Ich zähle mich nicht zu dieser Gruppe.»