Coronapandemie Erleichterung in Alterswilen: Von 200 getesteten Personen ist nur eine positiv Die Aufregung war gross in der Volksschulgemeinde Kemmental, als nach der Infizierung einer Lehrperson mit Corona in den Folgetagen auch einige Kinder Symptome zeigten. Die Verantwortlichen haben sogleich reagiert. Und das mit Erfolg, wie sich nun zeigt.

Schulpräsidentin Isabelle Wepfer: «Bisher sind wir verschont geblieben, dann gab es gleich mehrere Fälle.» Bild: PD

Es war am Freitag vor einer Woche, als eine Lehrperson in Alterswilen positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Sogleich wurde das Contact-Tracing informiert, und die betroffene Person begab sich in Isolation. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Tage später machten sich auch bei einem Schulkind Symptome bemerkbar, bald folgten weitere Kinder und schliesslich auch eine weitere Lehrperson, die überdies an mehreren Standorten der Volksschulgemeinde unterrichtet. «Das machte uns unsicher», sagt Schulpräsidentin Isabelle Wepfer. «Bekanntlich sind viele Infizierte asymptomatisch.» In Absprache mit dem Kantonsarzt sind zwei Klassen seit vergangenem Donnerstag in Quarantäne. Einen Tag später, am Freitag, wurde die Schule kurzfristig geschlossen, um sich eine Übersicht zu verschaffen und kein unnötiges Risiko einzugehen.

Eiligst durchgeführter Massentest sorgt für Klarheit

In Absprache mit dem Schularzt wurde beschlossen, einen freiwilligen Massentest an den betroffenen Schulen in Alterswilen und Illighausen durchzuführen. «Eigentlich erhofften wir uns Unterstützung vom Kanton», sagt Primarschulleiter Chris Möckli. Mit Ernüchterung nahm er zur Kenntnis, dass seitens des Kantons (noch) keine mobile Equipe für solche Fälle zur Verfügung steht. «Wir hatten uns konkrete Informationen erhofft. Doch die gab es nicht in der erwarteten Form», sagt Schulpräsidentin Isabelle Wepfer. «Wir fühlten uns letzte Woche alleine gelassen. Es lief alles über die Schule.»

Der Zufall half weiter

Das Schicksal war der Volksschulgemeinde Kemmental am Ende doch gut gesinnt. Der Zufall wollte es, dass Schulleiter Chris Möckli privat Kontakt zur Gründerfamilie des Telemedizinunternehmens Misanto AG hat. So rief er am Freitagnachmittag kurzerhand an, um sich Rat einzuholen. Dann lief alles wie am Schnürchen: Der Schularzt stellte die notwendigen Papiere aus, und am Montagmorgen führte Misanto einen freiwilligen Massentest an der Schule durch. Die Eltern wurden zuvor über die Schulplattform und E-Mail über die aktuellen Vorgänge informiert.

Der Erfolg war gross: Laut Schulpräsidentin Isabelle Wepfer liessen sich am Montag rund 200 Personen freiwillig testen, was einer Testrate von mehr als 90 Prozent entspricht.

Nur eine Person positiv getestet

Als am Montagabend die Resultate in Alterswilen eintrafen, war die Erleichterung gross: «Es wurde nur eine Person positiv getestet», sagt die Schulpräsidentin spürbar beruhigt. Die Eltern des Kindes wurden sogleich über das Contact-Tracing informiert und befinden sich in Quarantäne.

Welche Erkenntnisse nimmt Isabelle Wepfer mit für die Zukunft? «Es sind immer wieder andere Situationen, auf die man sich kurzfristig einstellen muss», sagt sie. «Bisher sind wir verschont geblieben, dann gab es gleich mehrere Fälle. So schnell kann das gehen.» Sie Situation könne sich jederzeit ändern. «Das macht die Unsicherheit ja gerade aus.» Isabelle Wepfer hofft deshalb auf eine baldige Lösung für eine aktive Unterstützung seitens des Kantons. «Die Schule kann das fast nicht leisten.»