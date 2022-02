Coronapandemie Entspannung im Thurgau: Impfzentrum und Hotline reduzieren die Öffnungszeiten Die kantonale Corona-Hotline reduziert ihre Erreichbarkeit ab Montag, 28. Februar und ist neu von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr erreichbar. Und im kantonalen Impfzentrum in Weinfelden wird ab 7. März nur noch mittwochs und freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr geimpft.

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Impfwillige stehen vor dem kantonalen Impfzentrum in Weinfelden an zur Walk-in-Impfung. Bild: Andrea Stalder (29. Juli 2021)

«Die Anzahl der Anrufe bei der kantonalen Corona-Hotline ist in den letzten Wochen stetig zurückgegangen», heisst es in einer Mitteilung des Fachstabs Pandemie des Kantons Thurgau. Im Einklang mit der Nachfrageentwicklung werde der Betrieb deshalb am Wochenende und über Mittag eingestellt. Das bedeutet: Ab Montag, 28. Februar, ist die Hotline jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 058 345 34 40 erreichbar.

Im Impfzentrum Weinfelden zeige sich seit einigen Wochen das gleiche Bild:

«Es werden immer weniger Impftermine gebucht.»

Daher wird ab Montag, 7. März nur noch mittwochs und freitags von 14 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr geimpft. Zeitgleich beenden die mobilen Impfequipen wie geplant ihre Runde durch die fünf Bezirke.

Wiederaufbau im Bedarfsfall «zügig möglich»

Karin Frischknecht, Chefin des Amts für Gesundheit des Kantons Thurgau. Bild: PD

Der Fachstab Pandemie des Kantons Thurgau bleibt vorsichtig: «Das Zurückfahren der Infrastrukturen wird so organisiert, dass ein Wiederaufbau des nötigen Angebots zügig möglich ist», heisst es in der Mitteilung. Gleichzeitig werde darauf geachtet, dass dabei nicht unnötige Kosten anfallen. Doch wie flexibel ist die Organisation bei Aufkommen einer neuen Variante? «Das ist im Moment wohl das grösstes Kunststück», sagt Karin Frischknecht, Chefin des Amts für Gesundheit des Kantons Thurgau. Die Bevölkerung erwarte, dass bei steigenden Fallzahlen, neuen Mutationen oder saisonbedingt alles wieder hochgefahren werden könne. Auch sei die Frage noch offen, ob es im Herbst einen Booster geben werde. Trotz dieser vielen Variablen scheint das Kunststück gelungen: «Wir konnten mit den bestehenden Partnern Verträge abschliessen, ohne dass Vorhaltekosten anfallen», erklärt Karin Frischknecht auf Anfrage.

Noch keine Reduktion beim Contact-Tracing

Das Contact-Tracing verzeichnet immer noch «sehr viele» positive Fälle. «500 bis 600 pro Tag, manchmal mehr», wie Frischknecht sagt. Die hohe Zahl der Isolationsfälle bewirke noch immer einen grossen Arbeitsanfall. Sollte sich dieser zurückbilden, werde auch beim Contact-Tracing eine Reduktion bei der Verfügbarkeit geprüft.

Kaum verändert hat sich die Rolle der Arztpraxen und Apotheken. Sie impfen zwar, «die Problemstellung ist immer noch die gleiche», sagt die Biochemikerin und Molekularbiologin. Die angebotenen Einheiten mit Impfdosen seien in vielen Fällen zu gross, um sie zeitnah verimpfen zu können. Deshalb brauche es weiterhin ein konzentriertes kantonales Angebot. Anders sieht dies beim Kinderimpfstoff von Pfizer aus. Hier können Kinderärzte mit Minieinheiten versorgt werden.

Aktuell werden im Kanton Thurgau Impfstoffe von Pfizer/Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson verimpft. Der Proteinimpfstoff von Novavax ist in der Schweiz noch nicht zugelassen.