Coronapandemie «Das Virus ist nach wie vor unser Feind, nicht andersdenkende Menschen»: Regierungspräsidentin Monika Knill redet der Thurgauer Bevölkerung ins Gewissen Die Thurgauer Regierungspräsidentin zeigt sich besorgt über Gewalt im Zusammenhang mit der Pandemie. Sie spricht Klartext.

Regierungspräsidentin Monika Knill appelliert an Werte wie Meinungsfreiheit, Toleranz und Solidarität. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Gemüter sind erhitzt. In den vergangenen Tagen haben das Coronavirus und die damit verbundenen Massnahmen für immer mehr Zwiespalt in der Bevölkerung gesorgt. Vereinzelt äusserte sich dies gar in gewaltsamen Aktionen.

Die angespannte Lage hat die Thurgauer Regierungspräsidentin Monika Knill auf den Plan gerufen. Zu Beginn der Grossratssitzung am Mittwoch richtet sie eine eindringliche Ansprache an die Kantonsrätinnen und Kantonsräte – vor allem aber an die gesamte Thurgauer Bevölkerung:

«Das Virus ist nach wie vor unser Feind, nicht andersdenkende Menschen.»

Verschiedene Meinungen würden in zunehmend aggressiver Weise aufeinanderprallen und tiefe Gräben hinterlassen. «Menschen, die ihre Meinung äussern, werden tätlich angegriffen, bedroht oder ihr Eigentum wird verwüstet.»

Angriff auf Impfbus-Mitarbeiter und Blutverschmiertes Restaurant

Konkreter wird Knill diesbezüglich nicht. Es ist aber offensichtlich, worauf sie verweist. So wurde vor eineinhalb Wochen in Diessenhofen ein Impfbus-Mitarbeiter von einem Impfgegner angegriffen. Und am vergangenen Wochenende haben Unbekannte den Gasthof Krone von Gastro-Thurgau-Präsident Ruedi Bartel mit Blut beschmiert und mit Schweinefüssen verunstaltet.

Blutverschmierter Gasthof Krone in Balterswil. Bild: PD

Der Balterswiler Wirt hatte sich zuvor auf «Blick TV» zur Zertifikatspflicht geäussert: «Man hätte einfach eine Impfpflicht für alle einführen sollen. Das wäre schlauer gewesen als das Zertifikat.» Bereits kurz nach der Sendung erhielt Bartel einen Drohanruf. «Die jüngsten Ereignisse bereiten dem Regierungsrat grosse Sorgen», sagt Knill. Man verurteile diese Ereignisse aufs Schärfste. Und:

«Es gibt nur eine Reaktion: Eine absolute Nulltoleranz und das sofortige Einleiten rechtlicher Schritte gegen die Täter.»

Jede Person dürfe ihre Meinung zu Coronamassnahmen oder zur Impfung äussern, sagt Knill und appelliert zudem an Toleranz, Respekt und Solidarität. «Wir alle müssen unsere Werte, auf die wir landauf landab am 1. August anstossen, jetzt aktiv einfordern und vorleben.»

Maskenpflicht in Schulen wegen Quarantäne-Anordnungen

Das Wort ergreift Monika Knill auch als Bildungsdirektorin und begründet die Einführung einer befristeten Maskenpflicht in den Schulen ab der ersten Sekundarstufe. Diese Massnahme stehe nicht im Zusammenhang mit der Auslastung der Spitäler. «Sie wurde nötig, um überhaupt noch Präsenzunterricht in den Schulen durchführen zu können.» Aktuell würden sich viele Klassen in Quarantäne befinden. Dies, weil eine ganze Klasse in Quarantäne muss, wenn zwei oder mehr positive Fälle in der Klasse gemeldet werden.

Auch die Maskenpflicht habe teilweise zu nicht tolerierbaren Reaktionen geführt. «Nicht nur die Spitäler und ihre Mitarbeiter laufen am Limit. Die Schule ist mancherorts zur Kampfzone von Ansichten, Ideologien, Forderungen und Drohungen geworden», sagt Knill. Die Lehrerschaft, Schulleitungen und Behörden seien jeden Tag gefordert, überhaupt einen ordentlichen Unterricht abhalten zu können, ergänzt sie und richtet einen Dank an «alle Akteuren in der Bildung».