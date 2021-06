Bis und mit 1. Juni 2021 bewilligte der Kanton Thurgau 492 Härtefallentschädigungen im Wert von 40'247'245 Franken. Davon wurden 31'798'625 Franken in Form von nicht rückzahlbaren Darlehen gewährt. Die Umwandlung der in der ersten Phase gesprochenen Darlehen in A-fonds-perdu-Beiträge läuft derzeit.