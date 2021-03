Coronapandemie 2000 Impfungen pro Tag: Weinfelden erhält das grösste Thurgauer Impfzentrum Weinfelden könnte bald zum neuen Kernpunkt der Thurgauer Impfstrategie werden. Innerhalb von zehn Tagen liesse sich hier mit einem neuen Impfzentrum eine zusätzliche Tageskapazität von über 2000 Impfungen schaffen. Die Kapazitäten im gesamten Kanton könnten bis zu 8000 Impfungen pro Tag erreichen. Einziger Hinderungsgrund ist die Verfügbarkeit des benötigten Impfstoffs.

Das Impfzentrum Frauenfeld in seiner heutigen Form hat eine maximale Kapazität von 600 Impfungen pro Tag. Bild: Kevin Roth

Das im Weinfelder Industriegebiet geplante Impfzentrum verfügt über 14 flexibel einsetzbare Impfspuren. Wann es in Betrieb geht, hängt von der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab.

Pro Spur lassen sich laut dem Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin stündlich zwölf Personen impfen. Das ergibt eine maximale Gesamtkapazität von 2016 Impfungen pro Tag. Die Rechnung im Detail: 14 Impfspuren mal 12 Impfungen pro Stunde mal 12 Stunden pro Tag = 2016 Impfungen pro Tag.

In 20 Wochen einmal durchgeimpft

Gegebenenfalls liesse sich das Weinfelder Impfzentrum an sieben Tagen pro Woche betreiben, was eine Wochenkapazität von etwas mehr als 14'000 Impfungen ergäbe. Das entspricht 5 Prozent der Thurgauer Wohnbevölkerung. Linear gerechnet liesse sich in diesem einen Impfzentrum innerhalb von nur gerade 20 Wochen die ganze Thurgauer Bevölkerung einmal impfen. Es gibt aber noch eine Reihe weiterer Impfmöglichkeiten.

600 Impfungen im Impfzentrum Frauenfeld

Pro Impfung werden fünf Minuten Zeit veranschlagt. Bild: Kevin Roth

Das Impfzentrum Frauenfeld hat in seiner heutigen Form eine Kapazität von 576 Impfungen pro Tag (4 Spuren/12 Stunden pro Tag). Laut Regierungsrat Urs Martin wären maximal 600 Impfungen pro Tag möglich. Das Impfschiff MS Thurgau auf dem Bodensee hat eine maximale Tageskapazität von 168 Impfungen. Weitere bis zu 400 Impfungen pro Tag können die mobilen Impfequipen in Institutionen wie Alters-, Pflege- und Behindertenheimen leisten. Hinzu kommen Arztpraxen und Apotheken. «Bei unserem Aufruf im Januar haben sich 59 Arztpraxen gemeldet», sagt Urs Martin. Aus Mangel an Impfstoff würden vorerst aber nur 30 Praxen bedient. Auch bei den Apotheken sei das Interesse gross. Hinzu kämen geeignete Spezialärzte sowie die Spitäler und Kliniken zum Impfen des eigenen Personals.

Flexibel auf Bedürfnis und Impfstoff-Verfügbarkeit reagieren

Regierungsrat Urs Martin (SVP), Gesundheitsdirektor des Kantons Thurgau. Bild: Reto Martin

Doch die Sache hat einen Haken: Es mangelt an Impfstoff. Deshalb setzt der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin auf ein Modell, das sich flexibel ausbauen lässt, je nachdem, wie viel Impfstoff verfügbar ist. Dazu gehört auch, dass das Impfschiff voraussichtlich Ende Mai abgelöst und durch ein weiteres Impfzentrum ersetzt wird. Wohin dieses zu stehen kommen und welche Kapazität es haben wird, will das Gesundheitsdepartement in absehbarer Zeit bekannt geben. Bei der Anzahl Impfzentren und Impfspuren sei man sehr flexibel, sagt Regierungsrat Urs Martin. Dadurch sei es möglich, innerhalb von zehn Tagen eine Kapazität von 8000 Impfungen pro Tag zu realisieren, sobald es die Versorgungslage mit dem benötigten Impfstoff zulasse.

Der SVP-Regierungsrat macht keinen Hehl daraus, dass eine Planung, die diesen Namen verdient, derzeit schier unmöglich sei. Die nicht beeinflussbaren Faktoren von aussen seien schlicht zu gross. «Wir sind laufend gezwungen, uns anzupassen und neu zu planen», sagt Urs Martin.

«Uns mangelt es nicht an Kapazitäten, uns fehlt der Impfstoff zur Auslastung der Kapazitäten.»

Die Hoffnung ist gross, dass sich dies im März ändert. Vom Bund wurden für diesen Monat höhere Liefermengen in Aussicht gestellt. Was das in konkreten Zahlen bedeutet, ist indes unklar.

Betrieben werden die Thurgauer Impfzentren und das Impfschiff durch die Hirslanden-Gruppe. Der Gedanke dahinter sei der gewesen, durch diese quasi zugemietete Kapazität das bestehende Gesundheitssystem möglichst zu entlasten. Die Kosten für die Infrastruktur trägt der Kanton, jene für den Impfstoff der Bund. Das im Thurgau eingesetzte Personal der Hirslanden-Gruppe wird gemäss einer vertraglichen Vereinbarung vom Kanton finanziert. Die Vergütung bemisst sich laut Urs Martin allerdings nicht an den verabreichten Impfungen, entspreche umgerechnet aber etwa jener Vergütung, wie sie Arztpraxen erhielten.