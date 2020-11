Coronafälle an der Schule Stettfurt: Zwei infizierte Lehrer sorgen für Schulausfall Wegen zwei bestätigter Coronafälle bei Lehrern hat die Schule Stettfurt am Montag ihren Betrieb kurzzeitig eingestellt. Am Dienstag können die Kinder aber wieder zur Schule.

Stühle stehen auf den Tischen des neuen Schulhauses in Stettfurt. Bild: Reto Martin,

2. August 2018

«Vorübergehende Schliessung der Schule»: Das steht in roter und fetter Schrift auf der Website der Primarschulgemeinde Stettfurt. Grund für die kurzfristige Schulschliessung ist Corona. Zwei Lehrpersonen haben sich mit dem Virus infiziert, wie in der Elterninfo steht.

Die Schulbehörde reagierte nach den positiven Tests übers Wochenende und schloss nach Rücksprache mit dem kantonalen Amt für Volksschule (AV) kurzzeitig die Schule. Die über 100 Kindergärtler und Primarschüler durften deshalb am Montag für einmal nicht die Schulbank drücken, wie «Top Online» am Montagnachmittag berichtete.

Schule nimmt am Dienstag ihren Betrieb wieder auf

«Die Lehrpersonen befinden sich jetzt in Isolation», sagt Stettfurts Schulpräsident Roland Keller am Montagabend auf Anfrage. Zwei Kinder befinden sich in Quarantäne, nachdem Coronatests in ihrem persönlichen Umfeld positive Resultate aufwiesen. Alle anderen Kinder hingegen müssen nach dem Vorfall nicht in Quarantäne.

Die Informationskette in der 1200-Einwohner-Gemeinde am Sonnenberg habe sich bewährt, sagt Keller, auch dank Erfahrungen während der ersten Welle und der Homeschooling-Zeit im Frühling.

Für die Schüler besteht derzeit keine Gefahr mehr, wie Roland Keller sagt. «Das Risiko ausserhalb des Schulraumes an Corona zu erkranken ist grösser als innerhalb der Schule mit den konsequent umgesetzten Schutzmassnahmen», sagt er. Das haben die Verantwortlichen beim Kantonsärztlichen Dienst resümiert. Deshalb öffnet die Behörde in Stettfurt ihre Schule am Dienstag wieder wie gewohnt.