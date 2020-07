Corona: Wegen gehäufter Infektionen will der Thurgau die jüngere Generation auf den Sozialen Medien erreichen In der neuen Woche will der Kanton Thurgau speziell Jüngere auf die Coronaverhaltensregeln einfuchsen. Das soll über die Sozialen Medien, wo die jüngere Generation unterwegs ist, passieren. Am Wochenende gab es im Kanton zwei bestätige Fälle. Auch dank eines neuen Hilfsmittels.

Die Thurgauer Kantonsapothekerin Nadja Müller zeigt, wie man eine Maske richtig anzieht.

Bild: Donato Caspari, 27. April 2020

Zwei neue Coronafälle verzeichnet der Thurgau am Sonntag. Damit ist der Gesamtzahl auf 404 angestiegen. Am Samstag gab es zwar keine neuen Fälle, aber die Zahlen sind – ähnlich wie in der übrigen Schweiz – seit einigen Tagen wieder steigend. Diese Entwicklung beobachtet die Thurgauer Regierung mit Sorgen. Am Freitag kam sie deshalb zu einer ausserordentlichen Sitzung zusammen.

Auf diese verweist der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin während eines Telefongesprächs am Sonntagnachmittag. Er sagt: «Das Contact-Tracing funktioniert dieses Wochenende.» Vor einer Woche war das noch nicht sichergestellt. Deshalb gab es eine Aussprache mit der Lungenliga Thurgau, welche die Nachverfolgung im Auftrag des Kantons durchführt.

Zugriff auf Steuerdaten – ausnahmsweise

Urs Martin, Thurgauer Gesundheitsdirektor. Bild: Andrea Stalder

Neu steht den Verantwortlichen ein zusätzliches Instrument zur Verfügung. Das hat der Regierungsrat am Freitag beschlossen, wie Urs Martin sagt. So kann der kantonsärztliche Dienst am Wochenende bei der Steuerverwaltung nach der Telefonnummer von Personen fragen, die in Quarantäne geschickt werden müssen. «Dank des Services der Steuerverwaltung konnten wir die zwei neuen Fälle dieses Wochenende kontaktieren», sagt Martin.

«Die Zeit ist entscheidend im Kampf gegen das Virus.»

Er betont, dass der kantonale Datenschützer sein Einverständnis für diesen ungewohnten Schritt gegeben habe. Unter der Woche müssen die Verantwortlichen weiterhin die Telefonnummern auf anderem Weg – etwa bei den Gemeinden – beschaffen.

Die jüngsten Infektionen treffen vor allem die jüngere Generation. «Um den Jahrgang 2000», wie Martin sagt. So habe es auch im Thurgau Personen, deren Infektion an einer Party im Stadtzürcher Club Flamingo ihren Ursprung hatten. Der Club erlangte unrühmliche Bekanntheit, weil ein Besucher mindestens fünf weitere angesteckt hatte und diese das Coronavirus wiederum weiterverbreitet haben.

Das Problem war auch: Eine stattliche Anzahl Besucher trugen bewusst falsche Kontaktdaten in der Gästeliste ein. In der Folge konnten sie von den Behörden nicht kontaktiert werden. Wie Zürcher Medien berichteten, wurden auch Contact Tracer des Kantons am Telefon beschimpft.

Nun will auch der Kanton Thurgau die jüngeren Personen gezielter ansprechen. Der kantonale Gesundheitsdirektor sagt:

«Die älteren sind immer noch vorsichtig, das ist positiv»

In der neuen Woche sollen Appelle über soziale Medien ausgespielt werden.

Weitere Massnahmen sollen koordiniert werden

Ab Montag gilt zwischen Bodensee und Genfersee in allen Bussen, Zügen und Schiffen eine Maskentragpflicht. Einige Kantone – der Jura und die Waadt etwa – haben diese auf Läden ausgedehnt. Eine weitergehende Maskentragpflicht schliesst auch die Thurgauer Regierung nicht aus. Das gab sie am Freitag im Anschluss an die ausserordentliche Sitzung bekannt.

Doch: Weitere Massnahmen sollen mit den umliegenden Kantonen abgesprochen werden. Dieses koordinierte Vorgehen betont Martin auch am Sonntag. «Wenn es der Thurgau alleine macht, können die Leute in den Ausgang nach Zürich oder St.Gallen.» Die Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr begrüsst er. «Weil sie koordiniert erfolgt.»

Coronahelfer werden gesucht

Der Kanton Thurgau rüstet sich auch personell für einen weiteren Anstieg der Coronazahlen. So hat er vergangene Woche befristete Stellen ausgeschrieben. Gesucht werden Ärzte oder Studenten der Medizin kurz vor Studienabschluss. Zu den Aufgaben gehört laut Ausschreibung die «fachliche Supervision der Contact Tracer und Beantwortung deren Fragen». Weiter die «direkte telefonische Beratung von Indexpersonen in Isolation und Kontaktpersonen in Quarantäne».

Arbeitsort ist «mehrheitlich Homeoffice», wie der Stellenausschreibung zu entnehmen ist. Urs Martin erklärt die Ausschreibung wie folgt: «Es geht um die Durchhaltefähigkeit des kantonsärztlichen Dienstes.» Bei steigender Fallzahlen sei diese in Gefahr und deshalb die Stellenausschreibung. Es geht um 120 Stellenprozent.

Auch die Datenbank der rund 3000 Freiwilligen hat der Kanton noch nicht gelöscht. Diese hat man in der Hochphase der ersten Welle aufgebaut. «Wir haben bereits wieder eine Handvoll Freiwilliger aktiviert», sagt Gesundheitsdirektor Urs Martin.