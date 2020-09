Corona war schneller als der Thurgauer Pandemieplan: Grünen-Politikerin erhebt Vorwürfe an Regierungsrat Karin Bétrisey, Kantonsrätin der Grünen, wirft dem Regierungsrat vor, er habe die Pandemievorbereitung verschlafen. Laut Regierungsrat Jakob Stark hat der Bund mit einer Gesetzesänderung dazu beigetragen, dass der Thurgauer Pandemieplan noch nicht fertig ist. Zur Bewältigung der Krise habe auch der provisorische Plan gute Dienste geleistet.

Zur Bewältigung der Coronakrise helfen Soldaten, den alten Frauenfelder Kantonsspital herzurichten.

Die Kesswiler Kantonsrätin der Grünen, Karin Bétrisey, wirft dem Thurgauer Regierungsrat vor, sich ungenügend auf eine Pandemie vorbereitet zu haben. Das Departement für Finanzen und Soziales (DFS) habe gemäss ihren Recherchen im November 2016 einen Pandemieplan zur Genehmigung und Publikation erhalten:

«Seither scheint dieser Plan verschwunden zu sein.»

Dies schreibt die diesjährige Regierungsratskandidatin in einer Einfachen Anfrage mit dem Titel «Pandemieplan Thurgau – Erwachen aus dem Schlaf?». Offenbar habe der Departementschef andere Geschäfte priorisiert.

Dabei habe der Bund die Kantone beauftragt, einen Pandemieplan zu erstellen und diesen laufend anzupassen. Die Corona-Pandemie habe aufgezeigt, wie wichtig es wäre, über ein solches Konzept zu verfügen. 16 Kantone haben laut Bétrisey diese Vorgabe umgesetzt, darunter St.Gallen und Appenzell Innerrhoden.

Nach Übung 2014 wurde Plan ausgearbeitet



GP-Kantonsrätin Karin Bétrisey.

Der Bund hatte 2014 eine gross angelegte Übung des Sicherheitsverbunds durchgeführt. Im Thurgau waren gemäss Bétrisey das Amt für Bevölkerungsschutz und Armee, das Amt für Gesundheit und der kantonale Führungsstab während Tagen nachhaltig gefordert. Intensiv vor- und nachbearbeitet worden seien die Themen Pandemie und Strom-Teilausfall sowie Blackout. Eine Arbeitsgruppe habe schliesslich den Pandemieplan verfasst und dem DFS im November 2016 übergeben.

Gemäss Bundesvorgaben sollte der Plan sechs Strategiegrundsätzen folgen: Infektionsquellen kontrollieren und die Ausbreitung verlangsamen; Gesundheitsversorgung gewährleisten; Versorgung mit Medikamenten sicherstellen; im Pandemiefall impfen; das soziale und wirtschaftliche Leben aufrechterhalten; das medizinische Personal, Behörden und Bevölkerung sensibilisieren und informieren.

SVP-Mann Stark: Kantonale Pläne mutierten zu Vollzugsplänen



Nach der Sicherheitsverbundübung 2014 habe der Bund den Kantonen empfohlen, die Pandemiepläne zu überarbeiten, erklärt SVP-Regierungsrat Jakob Stark, Chef des Departements für Finanzen und Soziales, auf Anfrage. Der Kanton Thurgau habe dies angegangen und die Erkenntnisse der geübten Grippe-Pandemie einfliessen lassen und die gesetzlichen Grundlagen für eine optimierte Planung analysiert.

Regierungsrat Jakob Stark.

Das Amt für Gesundheit liess gemäss Stark den so entstandenen Pandemieplan-Entwurf 2016 durch den Rechtsdienst des DFS prüfen. Dabei seien verschiedene juristische Fragen aufgeworfen worden, die zusammen mit weiteren Fragen abgeklärt werden sollten. In diese Zeit sei das neue Epidemiengesetz gefallen, wodurch der Bund viel mehr Kompetenzen erhalten habe. «Die kantonalen Pandemiepläne mutierten dadurch stärker zu Vollzugsplänen des nationalen Plans, was wiederum Anpassungsbedarf mit sich brachte», schreibt Stark.



Aufgabe an den Kantonsarzt delegiert



Der Regierungsrat habe am 29.März 2016 die Verordnung über den Vollzug des Epidemiengesetzes erlassen. Darin werde festgehalten, dass der kantonsärztliche Dienst den Pandemieplan Thurgau erstelle. «Die Veränderung der Rechtslage hat also viel damit zu tun, dass der Pandemieplan im Thurgau bis heute erst im Entwurf vorliegt», kommentiert Stark.

2016 habe der Bund die Zügel in die Hand genommen, einen nationalen Pandemieplan verabschiedet und die Kantone verpflichtet, für den Vollzug einen kantonalen Pandemieplan zu erstellen:

«Diese Aufgabe wurde im Kanton Thurgau dem Amt für Gesundheit zugewiesen.»

Was Stark nicht schreibt: Offenbar hat das Amt diese Aufgabe bisher nicht erfüllt.

Weiter erklärt der Departementsvorsteher: «Als Chef DFS habe ich die Aufsicht über das Amt für Gesundheit und trage die Verantwortung für die Verzögerungen beim Pandemieplan mit, bin aber nicht der Grund dafür.» Das Ergebnis der «Recherche» in der Einfachen Anfrage, wonach der Pandemieplan im November 2016 dem DFS zur Genehmigung und Publikation übergeben worden sei, sei deshalb falsch:

«Mir wurde nie ein Pandemieplan vorgelegt, weder zur Stellungnahme noch zur Genehmigung.»

Es sei auch nicht richtig, dass er andere Geschäfte priorisiert habe.

Das Fehlen eines genehmigten Pandemieplans fiel laut Stark bei der Bewältigung der Corona-Krise «nach meiner Beurteilung nicht ins Gewicht».

Denn einen Pandemieausbruch ohne verfügbare Impfmittel habe man kaum vorhergesehen. «Zudem konnten im Kanton Thurgau Elemente des provisorischen Pandemieplans sehr gut für die Bewältigung der Herausforderungen eingesetzt werden.» Die geringe Verbreitung des Covid-19-Virus im Thurgau könne «sicher auch auf den sehr gut funktionierenden Vollzug der Gegenmassnahmen zurückgeführt werden».