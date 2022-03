Corona Thurgauer Spitäler: Das grösste Problem sind die Ausfälle beim eigenen Personal Die Ansteckungszahlen steigen wieder an. Corona fordert die beiden Thurgauer Spitäler seit Monaten. Diese Dauerbelastung binde weiterhin Kräfte und sei auch emotional belastend, sagt der CEO der Spital Thurgau AG.

Eine Frau lässt sich auf Covid-19 testen. Bild: Sandra Ardizzone

Regierungsrätin Cornelia Komposch arbeitet von zu Hause aus. Sie sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem sie Symptome des Coronavirus verspürt habe. Das teilt die Thurgauer Staatskanzlei am Dienstag mit. «Cornelia Komposch hat Grippesymptome, aber es geht ihr gut.» Noch am Samstag nahm die Regierungsrätin an der Tagung der Schweizer Offiziere in der Frauenfelder Kaserne Auenfeld teil.

Derzeit steigen die Ansteckungszahlen allgemein stark an. Am 7. März vermeldet der Kanton Thurgau gemäss Dienststelle für Statistik 1624 Neuansteckungen mit Corona. Das ist in der ganzen Pandemie der zweithöchste Wert. Nur am 24. Januar 2022 waren die Ansteckungszahlen mit 1750 noch höher.

Das grösste Problem sind die Ausfälle des eigenen Personals

Obwohl die meisten Krankheitsverläufe mild sind, belastet die Pandemie die beiden Kantonsspitäler Frauenfeld und Münsterlingen weiterhin. «Wir haben seit vielen Wochen zwischen 60 und 90 Covid-Patientinnen und -Patienten. Deutlich mehr als die Hälfte sind wegen Covid bei uns, der Rest mit Covid», sagt Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG. «Diese Dauerbelastung bindet Kräfte und ist auch emotional belastend.»

Das grösste Problem sei aber das eigene Personal, das aufgrund einer Ansteckung ausfällt. Kohler sagt:

Marc Kohler, CEO Spital Thurgau. Bild: Andrea Stalder

«Wir haben seit vielen Wochen stets 40 bis 60 Mitarbeitende in Isolation, welche temporär kompensiert werden müssen.»

Das seien mehr Ausfälle als in früheren Corona-Wellen. Dennoch unterstreicht Kohler, dass die Situation «gewohnt kompetent» bewältigt werde. Es gebe «keinerlei Einschränkung für irgendwelche Behandlungen, insbesondere auch nicht für elektive Eingriffe».

Die Auslastung der Intensivstation bleibt die Richtgrösse

Am Dienstag waren 60 Personen im Thurgau in Spitalpflege, sagt Gesundheitsdirektor Urs Martin. 52 dieser Patienten seien ungeimpft. Die aktuelle Situation sei aber insofern bewältigbar, dass derzeit nur drei Covid-Patienten auf der Intensivstation gepflegt werden müssen.

Regierungsrat Urs Martin, Chef des Departements für Gesundheit und Finanzen. Bild: Ralph Ribi

Trotz der hohen Ansteckungszahlen sei noch immer die Belegung auf den Intensivstationen die massgebende Richtgrösse. In anderen Phasen der Pandemie – im Winter und Herbst – lagen zeitweise mehr als 20 Personen mit einer Covid-Erkrankung auf der Intensivstation. Insgesamt befanden sich damals im Thurgau teilweise über 120 Personen gleichzeitig wegen Corona in Spitalpflege.

Die Frage der Isolationspflicht kommt auf

Der Bundesrat kündigte an, die besondere Lage per Ende März aufzuheben. Der Kanton Thurgau müsse sich dann etwa die Frage stellen, ob für infizierte Personen weiterhin eine Isolationspflicht angeordnet werden soll. Dies würde einen Regierungsratsbeschluss erfordern, sagt Martin. Der Kanton werde diesbezüglich die Empfehlung des Bundesrates abwarten, falls es tatsächlich so weit ist.

Nicht nur beim Spitalpersonal – in der ganzen Gesellschaft haben sich in den vergangenen Wochen viele Personen mit Covid angesteckt. Auch in der Kantonsregierung: Cornelia Komposch ist das vierte der fünf Thurgauer Regierungsratsmitglieder, deren Corona-Infektion vom kantonalen Informationsdienst aktiv kommuniziert worden ist. Auch Walter Schönholzer, Urs Martin und zuletzt Carmen Haag verbrachten einige Arbeitstage in Isolation. Heute ist die abtretende Mitte-Regierungsrätin genesen: «Ich hatte wenig Einschränkungen und bin wieder gesund.»