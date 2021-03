CORONA IST SCHULD Alles muss raus: Die legendäre Corner-Bar in St.Margarethen schliesst für immer, am Wochenende war darum Gastroflohmarkt Schon am Freitag wurde Wirtin Gabriela Meli von Kaufinteressierten überrannt. Sie schliesst das Hinterthurgauer Kultlokal am Standort in St.Margarethen, weil nicht absehbar, wann der zweite Lockdown in der Gastronomie ein Endet findet.

Dekorationsmaterial, wohl aus der Fasnachtszeit, steht in der Corner-Bar zum Verkauf. Bild: Michel Canonica

Wirtin Gabriela Meli. Bild: Michel Canonica

Die Schliessung beim ersten Lockdown vor Jahresfrist hat Wirtin Gabriela Meli noch kompensieren können. Mit dem Verkauf von Backwaren hatte sie damals für den nötigen Verdienst sorgen können und so die einkommenslose Zeit überbrückt.

«Doch jetzt bei dieser zweiten erzwungenen Restaurantschliessung ist mir das Risiko einfach zu gross. Denn noch weiss man ja nicht, wann wir unsere Gäste wieder bedienen können.»

Das sagt die Vollblutbeizerin. Mit zwei Kindern sei sie ­natürlich auf die Einnahmen ihrer Bar angewiesen. Und so schliesst sie die Türen in St.Margarethen nun für immer. «Die Corner-Bar besteht seit über zehn Jahren. Zuerst in Münchwilen, dann in Sirnach und die letzten 30 Monate hier in St.Margarethen.» Insbesondere die Fasnachtszeiten blieben ihr in bester Erinnerung – aber auch die wunderbare Stammkundschaft, die sich aus ganz jungen Besuchern bis hin zum 92-Jährigen zusammensetzte.

Gastroflohmarkt in der Corner-Bar. Bild: Michel Canonica

Stammgäste durften sich Schnäppchen reservieren

Am Wochenende nun hat Gabriela Meli ihr gesamtes Inventar zum Verkauf angeboten. Preise waren verhandelbar. Mit jedem Accessoire, das am Flohmarkt die Corner-Bar verliess, starb die Institution ein bisschen mehr. Meli sagt:

«Schon vor Beginn des Ausverkaufs haben sich zahl­reiche Freunde, Gäste und Familienmitglieder ihre Schnäppchen reserviert.»

Gläser, Grill, Stühle, alles musste raus. Werbung betrieb die Gastronomin von vornherein auf Facebook und Instagram, was dann durchaus Wirkung zeigte. Schon zur ersten Türöffnung am Freitagnachmittag strömten Dutzende Interessierte ins Lokal. Schnell verschwanden die ersten vier blauen Stühle in einem Kofferraum, während die fünf Jasskartenspiele in einem Hosensack Platz fanden. Der Swimmingpool, ein altes Radio, unzähliges Dekorationsmaterial, Bierdeckel, Krüge: All dies erfreut nun jemanden in seinem Daheim. Auch Fasnachtsartikel und Weihnachtsschmuck wechselten den Besitzer.

Den zahlreichen Stammgästen machte Gabriela Meli indes etwas Hoffnung.

«Die Geschichte der Corner-Bar ist noch nicht zu Ende geschrieben. Doch wie und in welcher Form es baldigst wieder eine Corner-Bar geben wird, steht noch in den Sternen.»

Es sei gut vorstellbar, dass die Corner-Bar als Besenbeiz oder als eigentliche Bar irgendwo in der näheren Umgebung wieder auftauchen werde, sagt Meli augenzwinkernd. Damit würde sie ihren zahlreichen Stammgästen natürlich eine grosse Freude bereiten; denn ein Hinterthurgau ohne Corner-Bar ist eigentlich unvorstellbar geworden.

