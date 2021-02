Corona Die Impfbereitschaft der Thurgauer Heimbewohner liegt bei 85 Prozent – das Heimpersonal ist deutlich zurückhaltender In den Thurgauer Alters- und Pflegeheimen wurde allen impfwilligen Bewohnern die erste Dosis verabreicht. Nun können dort auch regelmässige Covid-19-Tests durchführt werden. Bei den Mitarbeitenden in den Heimen lässt sich jede dritte Person impfen.



Regierungsrat Urs Martin bei seinem Besuch im Seniorenzentrum Sulgen, im Gespräch mit dem ärztlichen Leiter der mobilen Impfequipe, Olivier Kappeler, und seinem Team. Bild: PD

Halbzeit für die mobilen Impfequipen. Sie konnten sämtliche Erstimpfungen in den mehr als 50 Alters- und Pflegeheimen abschliessen. Mit der Verabreichung der zweiten Dosis sei nun begonnen worden, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. «Die Zweitimpfungen werden bis Mitte März erfolgen.» Anschliessend werden die mobilen Impfteams in Behinderteninstitutionen eingesetzt.

Neu können Thurgauer Pflegeheime regelmässig Covid-Tests veranlassen, auch wenn keine Symptome vorhanden sind. «Mit dem Start dieser seriellen Tests in Pflegeheimen ohne konkreten Verdacht auf eine Ansteckung wird die Bekämpfungsstrategie gegen das Coronavirus um einen weiteren Pfeiler erweitert», schreibt der Kanton in einer Mitteilung.



Trotz verabreichter Erstimpfungen würden Covid-Tests in Heimen Sinn machen, sagt Regierungsrat Urs Martin. Er gibt zu bedenken, dass die Immunität nach der Erstimpfung noch deutlich geringer sei als nach der zweiten Dosis. Das unterstreicht auch Marlene Schadegg, Präsidentin von Curaviva Thurgau, dem Verband der Pflegeheime. Selbst nach der zweiten Impfung erreiche der Körper keine hundertprozentige Immunität. «Ausserdem können auch Geimpfte das Virus in sich haben und weitergeben.»



Beim Personal liegt die Impfbereitschaft bei 37 Prozent

Die Tests seien als Prävention und Ergänzung zur Impfkampagne zu verstehen. Diese Haltung vertritt auch der Bund, der die Kosten für die Tests übernimmt. In der aktuellen Situation seien in den Heimen wöchentliche Tests bei den Bewohnern wie auch bei den Angestellten geplant.

Die Impfbereitschaft der Heimbewohner liegt bei 85 Prozent. Deutlich tiefer ist dieser Wert beim Heimpersonal. Erhebungen im Thurgau haben gezeigt, dass sich derzeit 37 Prozent der Angestellten impfen lassen wollen, erklärt Schadegg. «Gerade jüngere, weibliche Personen möchten erst weitere Erkenntnisse abwarten, die Angst vor Langzeitfolgen ist hier der Hauptgrund.» Das führe zum Entscheid, momentan auf eine Covid-Impfung zu verzichten. Die Mitarbeiter der Pflege hätten bisher eine grosse Risikobereitschaft gezeigt, sagt Schadegg. «Deshalb fände ich einen Druck über Erwartungshaltungen oder gar die Idee eines Impfzwangs völlig fehl am Platz.»