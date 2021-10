Corona Der Thurgauer Grosse Rat lässt Impfskeptiker auflaufen: Die Kosten für Coronatests sollen nicht übernommen werden Vier SVP-Kantonsräte reichten eine dringliche Motion ein. Der Kanton Thurgau soll die Kosten für Coronatests übernehmen, weil sie der Bund nicht länger trägt. Doch das Parlament lehnte es ab, dringlich darüber zu diskutierten und zeigt unmissverständlich auf, das Begehren abzulehnen.



SVP-Kantonsrat Heinz Keller will, dass der Kanton die Kosten der Coronatests übernimmt.

Bild: Benjamin Manser

Der Thurgauer Grosse Rat lässt Impfskeptiker auflaufen. An seiner Sitzung vom Montagvormittag lehnt er es ab, über eine dringliche Motion zu diskutieren, welche die Kosten von Coronatests auf die Kantonskasse abwälzen will. Mit 55 Nein- zu 50 Ja-Stimmen schickte der Rat die Dringlichkeit dieses Anliegens bachab. Damit dürfte der Vorstoss erst in Wochen oder gar Monaten zurück ins Kantonsparlament kommen.

Druck von Ungeimpften wegnehmen

SVP-Kantonsrat Heinz Keller (Kradolf) ging vor etwas mehr als einer Woche in die Offensive. Nachdem der Bund signalisierte, die Kosten für die Corona-Tests ab 11. Oktober nicht mehr länger zu übernehmen, reichte er zusammen mit den Parteikollegen Oliver Martin (Leimbach), Jürg Wiesli (Dozwil) und Hermann Lei (Frauenfeld) eine dringliche Motion ein. Darin forderten sie, dass der Kanton für die Coronatests bezahlt.

Damit soll der Druck auf ungeimpfte Personen abnehmen und eine weitere «Ausgrenzung der betroffenen Bevölkerung und Spaltung der Gesellschaft» verhindert werden, wie Keller seinen Ratskollegen erklärte. Es gehe ihm nicht um Partygänger, sondern etwa um ganze Berufsgruppen, die aufgrund der Zertifikatspflicht ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen könnten.

Ratsmitte lehnt auch die Dringlichkeit ab

Die FDP- wie auch die Mitte/EVP-Fraktion machten sofort klar, dass sie nicht nur das Anliegen der Kostenübernahme ablehnen werden, sondern auch die Dringlichkeit des Geschäfts.

«Wer gegen die Impfung ist, kann vom Staat nicht eine Vollkasko-Mentalität erwarten.»

Das sagte Martina Pfiffner aus Gachnang im Namen der FDP. Die Pandemie lasse sich nicht mit Tests überwinden, sondern mit einer hohen Impfquote. Gallus Müller (Mitte, Guntershausen) nannte es ein Thurgauer «Sonderzügli».

«Auf den Einkaufstourismus folgt dann noch der Impftourismus.»

Und Ueli Fisch (GLP, Ottoberg) sah in der Motion ein Schaulaufen der Impfskeptiker. Inhaltlich lehne seine Fraktion die Motion ab, die Dringlichkeit befürworte man jedoch. Ebenso tönte es von der SP durch Sprecherin Nina Schläfli aus Kreuzlingen wie auch von Mathis Müller (Pfyn) im Namen der Grünen.



Zuspruch erfuhr das Anliegen von der EDU. Kostenpflichtige Coronatests würden finanziell Schwächere zusätzlich benachteiligen, so Iwan Wüest (Tuttwil). Er sehe die Grund- und Freiheitsrechte von Ungeimpften verletzt.