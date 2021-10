Corona Der Thurgau kann 4800 Dosen Johnson & Johnson verimpfen – sofern die Nachfrage besteht Der Bund liefert den Kantonen diese Woche den dritten zugelassenen Covid-19-Impfstoff. Im Thurgau sind Online-Anmeldungen ab Dienstag möglich. Verimpft wird im Impfzentrum Weinfelden.

Eine Arzthelferin zieht eine Spritze mit dem Corona-Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson gegen das Coronavirus auf. Wolfgang Kumm / DPA

Die erste Lieferung des vektorbasierten Impfstoffs des Pharmaherstellers Johnson & Johnson wird im Thurgau am Dienstag erwartet. Ab diesem Tag kann man sich auch für eine Impfung mit dem dritten zugelassenen Impfstoff über das Onlineportal Impfmi anmelden.

Dort kann man den Impfstoff und den Impftermin wählen. Erste Impfungen mit dem Janssen genannten Impfstoff von Johnson & Johnson sind ab Montag, 11. Oktober, geplant. Die Zeit wird gebraucht, um das Personal mit der Handhabung des neuen Stoffs zu schulen, erklärt Karin Frischknecht, Chefin des Amts für Gesundheit.

Karin Frischknecht leitet das Amt für Gesundheit des Kantons Thurgau. PD

Sofern alles rundläuft, sei es möglich, dass bereits am Freitag oder Samstag mit der Anwendung begonnen werde. Janssen wird tiefgekühlt gelagert und in Mehrfachdosen angeliefert.

Nur ab 18 Jahren, nicht für Allergiker

Der Janssen genannte Wirkstoff von Johnson & Johnson wird nur im Impfzentrum Weinfelden an Patienten ab 18 Jahren angewendet. Er ist gedacht für Leute, welche die mRNA-Impfstoffe ablehnen. Wer diese wegen Allergien nicht erträgt, der muss sich an den Hausarzt wenden.

Laut Swissmedic waren die in den klinischen Studien am häufigsten dokumentierten Nebenwirkungen Kopfschmerzen, Mattigkeit, Schmerzen an der Einstichstelle oder Übelkeit. Die meisten Impfreaktionen traten innerhalb von einem bis zwei Tagen nach der Impfung auf und dauerten auch nur einen bis zwei Tage.

Von den 150'000 Dosen, die der Bund bei Johnson & Johnson gekauft hat, gehen 4800 Dosen in den Thurgau. Die Nachfrage besteht, wie Frischknecht weiss: «Wir haben einige Anfragen deswegen erhalten.» Wie gross diese sei, könne sie aber nicht abschätzen.

Thurgau: 50 Prozent der Einwohner ab zwölf Jahren sind doppelt geimpft

Die schweizerische Impfquote hinkt im europäischen Vergleich hinterher und der Thurgau liegt unter den Kantonen im hinteren Bereich. Zurzeit sind im Thurgau nach Angaben der Chefin des Amts für Gesundheit 49,9 Prozent der über 12-Jährigen gegen Covid-19 geimpft. Teilweise geimpft sind 57,3 Prozent. Schweizweit sind 64,3 Prozent teilweise geimpft. Frischknecht sagt:

«Es gibt Leute, denen der mRNA-Wirkstoff unheimlich ist.»

Der Johnson-&-Johnson-Impfstoff dagegen sei manchen Leuten sympathischer. Sie hofften, das Erbgut werde weniger verändert, wofür es bei den anderen Impfstoffen jedoch keine wissenschaftlichen Belege gebe.

Das Ziel der Impfkampagne ist laut Frischknecht weiterhin die Herdenimmunität. Diese wäre bei einer Impfquote von etwa 85 Prozent der über 12-Jährigen erreicht. In diesem Bereich liege sie bei den nordischen Ländern, welche die Pandemie für beendet erklärt haben.

Ein Vorteil von Janssen ist, dass eine Impfung genügt, während bei den bisher verimpften Stoffen zwei Impfungen notwendig sind. Der Schutz entfaltet sich aber erst nach drei Wochen in vollem Umfang. Das Impfzertifikat des Johnson-&-Johnson-Impfstoffs gilt deshalb erst 22 Tage nach der Impfung. Frischknecht konstatiert:

«Man hat das Zertifikat nicht schneller zur Hand.»

Das Produkt von Johnson & Johnson schützt gemäss Mitteilung des Fachstabs Pandemie gut vor schweren Krankheitsverläufen. Im Vergleich zu mRNA-Impfstoffen fällt der Schutz jedoch geringer aus. Hospitalisierungen werden zu etwa 70 Prozent vermieden gegenüber 88 bis 93 Prozent nach zwei Impfungen mit mRNA-Impfstoff.

Zweite Dosis Janssen würde wahrscheinlich den Schutz erhöhen

Gemäss manchen Studien erhöht eine zweite Dosis des Johnson-&-Johnson-Impfstoffs die Schutzwirkung auf ein vergleichbares Niveau, sagt Frischknecht. Eine zweite Dosis wird aber derzeit nicht verabreicht, denn es gibt dafür bisher keine Zulassung.

Zu weiteren Massnahmen zur Erhöhung der Impfquote kann die Chefin des Amts für Gesundheit derzeit nichts sagen. Der Regierungsrat werde sich zunächst zu den Massnahmen äussern, die der Bund am Freitag in die Vernehmlassung gegeben habe.