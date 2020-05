Corona: Der Kanton Thurgau arbeitet beim Contact Tracing mit der Lungenliga zusammen Der Kanton Thurgau holt für das Contact Tracing in einer Pilotphase die Lungenliga Thurgau ins Boot. Allgemein zeigt sich der Kanton am Tag vor den Corona-Lockerungen bereit.

Beim Contact Tracing werden infizierte Personen kontaktiert. Im Gespräch soll herausgefunden werden, mit welchen weiteren Personen sie Kontakt hatten. Dabei handelt es sich um ein wichtiger Eckpfeiler ind er Eindämmungsstrategie. Bil: Ennio Leanza / KEYSTONE

(red) Der Bundesrat hat Mitte April entschieden, die Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem Covid-19-Virus schrittweise zu lockern. Das ist möglich, weil die Zahl der Neuinfektionen, der Hospitalisierungen und der Todesfälle schweizweit rückläufig ist. Das schreibt der Kanton Thurgau in einer Mitteilung von Sonntag.

Das Ziel sei es nun, die Zahl der Neuinfektionen langfristig auf tiefem Niveau zu halten. Dazu sei ein Contact Tracing vorzunehmen. Dies bedeutet, dass jede infizierte Person telefonisch kontaktiert und eruiert wird, mit welchen weiteren Personen ein enger Kontakt stattgefunden hat. Die infizierte Person sowie deren enge Kontakte haben sich in Quarantäne zu begeben. Damit wird die Infektionskette des Virus unterbrochen und die Verbreitung des Virus verhindert, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

Kanton strebt eine langfristige Lösung an

Das Departement für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau (DFS) arbeitet in einer Pilotphase mit der Lungenliga Thurgau zusammen. Diese setzt laut Mitteilung das Contact Tracing um. Dabei handle es sich jetzt wie auch in Zukunft um ein sehr wichtiges Instrument, um Virenausbreitungen zu überwachen und erfolgreich einzudämmen.

Der Kanton Thurgau strebt deshalb eine langfristige Lösung an, die nach Bedarf sofort eingesetzt werden könne, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Nach Möglichkeit soll die Lösung mit einem externen Partner gefunden werden, aber auch interne Varianten seien denkbar. Derzeit finden die entsprechenden Gespräche und Abklärungen statt.

Zahlen werden laufend aktualisiert und publiziert

Nebst dem Contact Tracing sei auch das Monitoring der Fallzahlen eine wichtige Massnahme im Kampf gegen die Verbreitung Virus. Der Kanton Thurgau beobachtet laut Mitteilung die Anzahl der positiv getesteten Personen sowie der stationären und intensivmedizinischen Hospitalisationen seit Wochen aufmerksam. Künftig werden diese Grafiken sowie weitere Daten zum Covid-19-Virus täglich publiziert.

Bettenkapazität wird situationsbedingt hochgefahren

Das Monitoring dient laut Mitteilung auch als Grundlage, um situationsbedingt genügend Plätze für Covid-Patientinnen und -Patienten bereit zu halten. Die Spitäler im Kanton Thurgau müssen demnach ständig 60 Akutbetten und 18 Intensivbetten bereithalten. Diese Zahl gab der Kanton schon früher bekannt.

Der Kantonsärztliche Dienst beurteilt die Situation zusammen mit einer Task Force der Spital Thurgau AG regelmässig, heisst es weiter in der Mitteilung. Infizieren sich im Kanton Thurgau an drei Tagen in Folge mehr als 25 Personen mit dem COVID-19-Virus, kann die Behandlungskapazitäten innerhalb einer Woche auf 132 Akutbetten und 32 Intensivbetten erweitert werden.