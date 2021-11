Corona Covid-Tests bleiben kostenpflichtig – Antrag im Thurgauer Grossen Rat erleidet Schiffbruch Ungeimpfte sollen für den Erhalt des Zertifikats die nötigen Covid-Tests weiterhin bezahlen müssen. Eine Motion, die das ändern wollte, zieht der Vorstösser zurück. Das Anliegen hätte kaum eine Chance gehabt. Gratis bleiben die Tests für Studierende der Pädagogischen Hochschule Thurgau.



SVP-Kantonsrat Heinz Keller während seines Votums im Thurgauer Grossen Rat vom 4. Oktober 2021.

Benjamin Manser

Der Thurgau will keinen Testkosten-Sonderzug aufgleisen. Der Regierungsrat lehnt es ab, die Kosten der Covid-Tests für Personen ohne Symptome zu übernehmen. Das schreibt er in der Beantwortung einer Motion.

Als bekannt wurde, dass der Bund die finanzielle Last der Tests nicht mehr länger trägt, reichte SVP-Kantonsrat Heinz Keller (Kradolf) mit seinen Parteikollegen Oliver Martin (Leimbach), Jürg Wiesli (Dozwil) und Hermann Lei (Frauenfeld) eine dringliche Motion ein. Darin forderten sie, dass der Kanton die Coronatests bezahlen soll. Doch davon will der Regierungsrat nichts wissen.

Nicht Bundesrecht mit kantonalem Recht übersteuern

Nachdem der Grosse Rat am 4. Oktober die Dringlichkeit dieses Anliegens ablehnte, veröffentlichte nun die Regierung in rekordverdächtiger Geschwindigkeit ihre Antwort. Doch sie lehnt das Anliegen klar ab und verweist darauf, dass die Impfung ein wirksames und verhältnismässig günstiges Mittel zur Bekämpfung der Pandemie sei.

«Es kann längerfristig nicht sein, dass die öffentliche Hand für Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, dauerhaft die Testkosten übernimmt.»

Dies würde der in der Schweiz traditionell wichtigen Eigenverantwortung widersprechen. «Dies bedeutet auch, negative Folgen der eigenen Entscheidung in Kauf zu nehmen.»

Ausserdem sei es nicht sinnvoll, dringliches Bundesrecht, auf dem die Covid-Pandemie geregelt werde, durch kantonales Recht zu übersteuern, heisst es in der Beantwortung weiter.

«Der Kanton Thurgau würde mit der Übernahme der Testkosten eine Insellösung schaffen, die einen Testtourismus in den Kanton auslösen würde.»

Ein zweistelliger Millionenbetrag jährlich Die Auswirkungen der Übernahme sämtlicher Kosten schätzt der Kanton als beträchtlich ein. Gehe man von 700 bis 1000 Tests pro Tag aus, müsse monatlich von 800'000 bis 1 Million Franken gerechnet werden. Dabei rechnet der Kanton mit je 36 Franken für einen Antigenschnelltest. Wenn sich täglich gar 3000 Personen testen liessen, was den aktuellen maximalen Kapazitäten entspreche, würde dies Direktkosten von monatlich 3,24 Millionen Franken verursachen. Hinzu kämen administrative Kosten. «So oder so würde die Übernahme der Testkosten den Kanton Thurgau jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag kosten.» (sme)

Motionär Heinz Keller ist von der Antwort enttäuscht. «Ich will das gar nicht mehr im Rat diskutieren», sagt er. Deshalb ziehe er die Motion zurück. Mit der Ablehnung der Dringlichkeit im Grossen Rat sei das Anliegen begraben worden. In der damaligen Diskussion im Parlament zeigte sich, dass alle Parteien ausser der EDU das Anliegen der Gratistests ablehnen würden. «Wer gegen die Impfung ist, kann vom Staat nicht eine Vollkasko-Mentalität erwarten», sagte etwa Martina Pfiffner (Gachnang) im Namen der FDP.

Auch in den eigenen Reihen erfuhr die Motion während der Dringlichkeitsdebatte im Grossen Rat wenig Rückhalt. Rund die Hälfte der SVP-Fraktion sprach sich dagegen aus und unterstrich damit, dass dieser Motion kaum Chancen angerechnet werden können. Er ziehe diesen Vorstoss nun auch zurück, um niemandem eine Plattform zu bieten, jene schlecht zu machen, die bezüglich Impfen anders denken, sagt Keller.

Kostenlose Zertifikate für Studierende an der PHTG

Ein Teil seines Anliegens habe sich zumindest erledigt, ergänzt Keller: Der Zugang zur Pädagogischen Hochschule Thurgau ist auch für alle ungeimpften Studentinnen und Studenten möglich. Sie müssen an den regelmässigen Covid-Tests, wie sie auch in Betrieben stattfinden, mitmachen und erhalten für jeweils 72 Stunden ein Zertifikat. Diese seien für die Teilnehmenden kostenlos, bestätigt Priska Sieber, Rektorin der PHTG auf Anfrage. Die Impfquote bei den Studentinnen und Studenten dürfte bei mehr als 70 Prozent liegen.